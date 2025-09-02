中元普度最大場！ 北港武德宮贊普1萬1111桌

北港武德宮動員上百人為中元節普度搭棚擺桌，1萬1111桌場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

2025/09/02 16:21

〔記者黃淑莉／雲林報導〕本週六（9月6日）是中元節，全國各地都有普度儀式，雲林北港武德宮今年各地信徒登記贊普桌數達1萬1111桌，創下國內單一寺廟最高紀錄，廟方今（2）日動員上百人搭棚擺桌，場面壯觀。

武德宮祕書長蘇建華指出，北港武德宮中元普度法會已有多年，每年邀請各界共同贊普，桌數每年增加、規模越來越大，從千桌、數千桌，去年高達9536桌，今年再創新高達1萬1111桌，5個1也代表各方齊心「武德合一」的意義。

蘇建華表示，武德宮普度法會結束後，上萬桌贊普品包括米、油、麵、罐頭及餅乾等，分送給各地慈善機構，另150桌的熟食食材，會後將送給長青食堂、社福機構，減輕弱勢家庭的經濟負擔。

武德宮說，廟方中元普度，結合佛教與道教儀式，今天起邀請高僧和誦經團，連續在廟內廣天大道院舉行普度大法會，消災解厄，祈求國泰民安，冥陽兩界祥和平安。

據指出，以目前市場行情贊普每桌物品約1500元計算，武德宮1萬1111桌，總計約1600萬元。今天廟方動員上百人搭設棚架、桌子，2公頃廟埕、停車場1萬1111桌排開，場面壯觀。

北港武德宮中元普度法會邀請高僧和誦經團誦經祈福。（記者黃淑莉攝）

北港武德宮今年中元節普度贊普桌數達1萬1111桌，會後普品將送給各地慈善機構。（記者黃淑莉攝）

