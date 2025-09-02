為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    中元普度最大場！ 北港武德宮贊普1萬1111桌

    北港武德宮動員上百人為中元節普度搭棚擺桌，1萬1111桌場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

    北港武德宮動員上百人為中元節普度搭棚擺桌，1萬1111桌場面壯觀。（記者黃淑莉攝）

    2025/09/02 16:21

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕本週六（9月6日）是中元節，全國各地都有普度儀式，雲林北港武德宮今年各地信徒登記贊普桌數達1萬1111桌，創下國內單一寺廟最高紀錄，廟方今（2）日動員上百人搭棚擺桌，場面壯觀。

    武德宮祕書長蘇建華指出，北港武德宮中元普度法會已有多年，每年邀請各界共同贊普，桌數每年增加、規模越來越大，從千桌、數千桌，去年高達9536桌，今年再創新高達1萬1111桌，5個1也代表各方齊心「武德合一」的意義。

    蘇建華表示，武德宮普度法會結束後，上萬桌贊普品包括米、油、麵、罐頭及餅乾等，分送給各地慈善機構，另150桌的熟食食材，會後將送給長青食堂、社福機構，減輕弱勢家庭的經濟負擔。

    武德宮說，廟方中元普度，結合佛教與道教儀式，今天起邀請高僧和誦經團，連續在廟內廣天大道院舉行普度大法會，消災解厄，祈求國泰民安，冥陽兩界祥和平安。

    據指出，以目前市場行情贊普每桌物品約1500元計算，武德宮1萬1111桌，總計約1600萬元。今天廟方動員上百人搭設棚架、桌子，2公頃廟埕、停車場1萬1111桌排開，場面壯觀。

    北港武德宮中元普度法會邀請高僧和誦經團誦經祈福。（記者黃淑莉攝）

    北港武德宮中元普度法會邀請高僧和誦經團誦經祈福。（記者黃淑莉攝）

    北港武德宮今年中元節普度贊普桌數達1萬1111桌，會後普品將送給各地慈善機構。（記者黃淑莉攝）

    北港武德宮今年中元節普度贊普桌數達1萬1111桌，會後普品將送給各地慈善機構。（記者黃淑莉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播