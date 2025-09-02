日本人如何區分台灣人？她曝「7大特徵」 網驚呼：被挖出台人密碼

台灣、日本人因為外貌相近，讓人第一時間難以分別。圖為日本東京。（法新社）

2025/09/02 16:39

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕同樣都是亞洲人，台灣、日本人因為外貌相近，讓人第一時間難以分別。YouTuber阿部瑪利亞日前分享日本人眼中，能認出台灣人的「7大特徵」，讓一票網友看了直呼「完全命中」。

阿部瑪利亞日前在YouTube頻道上傳的最新影片主題，是實測如何在日本人群中找出台灣人，阿部瑪利亞分析，台灣人有7大特徵，包括：會把重要物品放桌上、戴眼鏡、東西都放口袋不帶包包、愛排隊、無法抵抗免費東西、聊天時會拍手大笑、被稱讚會害羞。此外，她也認為台灣人對於自己的文化認同感極強。

請繼續往下閱讀...

影片中，阿部瑪利亞透過7大特徵，真的成功在日本「捕獲」多名台灣人。影片播出後引發熱議，網友紛紛表示：「真的說中了」、「免費真的是台灣人的重點」、「我是台灣人都沒發現自己有這些點」、「被挖出台灣人密碼了」、「聽到日本人感覺到的台灣文化真有趣」。

但也有網友表示：「超討厭排隊耶」、「原來我屬於不像台灣人的台灣人，超討厭排隊浪費時間，不會邊笑邊拍手」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法