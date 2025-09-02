丹娜絲及水災重創中南部 陳世凱：3步驟推進復建及觀光

丹娜絲颱風及0728西南氣流水災重創中南部，觀光受創；對此，交通部長陳世凱表示，災後重建分3步驟推進。（記者蔡昀容攝）

2025/09/02 16:12

〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風及0728西南氣流水災重創中南部，觀光受創。交通部長陳世凱表示，災後重建分3步驟推進，第一是優先恢復交通及民生設施，其次確認景點安全後再開放，最後則以舉辦大型活動帶動人潮。

陳世凱上任滿週年，今天接受媒體訪問。對於中南部災情衝擊當地觀光，陳世凱表示，首先要先完成復建，盡快恢復道路通暢、修建受損，交通部已先暫停轄下公共建設，先替民眾修建屋頂及房舍。

復建完畢之後，陳世凱指出，確定觀光地區都適合旅客進場之後，就會開放旅客進來；最後是透過活動舉辦，讓旅客知道「災區已經復原」。交通部會舉辦活動，包括活動補助、觀光署自辦大型活動都會做，並加大宣傳力道，內容包括音樂、舞蹈、文化、導覽等。

去年0403震災後，觀光署推出赴花東旅遊住宿等國旅振興方案，中南部水災是否參考辦理？陳世凱表示，目前尚在討論，會在活動舉辦之後，視民眾參與程度及效益進行評估。這次中南部是受風災及水災影響，水退去後逐步復建，對民眾心理負擔沒那麼大，或許透過活動即可鼓勵旅客造訪；花東震災情況不太一樣，對旅客心理震撼力較大。他強調，經評估若確實需要振興方案，「那交通部必然會做」，會持續滾動式檢討。

至於無人機產業，陳世凱表示，產業端主管是經濟部，交通部民航局管理包括飛航區域管制、考照、培訓、認證等環節，以及面對台灣無人機產業發展，法令一定要早先於產業發展，並讓考照認證機制的運作進程，能讓無人機操作者數量充足，這是交通部要努力的。

