為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    丹娜絲及水災重創中南部 陳世凱：3步驟推進復建及觀光

    丹娜絲颱風及0728西南氣流水災重創中南部，觀光受創；對此，交通部長陳世凱表示，災後重建分3步驟推進。（記者蔡昀容攝）

    丹娜絲颱風及0728西南氣流水災重創中南部，觀光受創；對此，交通部長陳世凱表示，災後重建分3步驟推進。（記者蔡昀容攝）

    2025/09/02 16:12

    〔記者蔡昀容／台北報導〕丹娜絲颱風及0728西南氣流水災重創中南部，觀光受創。交通部長陳世凱表示，災後重建分3步驟推進，第一是優先恢復交通及民生設施，其次確認景點安全後再開放，最後則以舉辦大型活動帶動人潮。

    陳世凱上任滿週年，今天接受媒體訪問。對於中南部災情衝擊當地觀光，陳世凱表示，首先要先完成復建，盡快恢復道路通暢、修建受損，交通部已先暫停轄下公共建設，先替民眾修建屋頂及房舍。

    復建完畢之後，陳世凱指出，確定觀光地區都適合旅客進場之後，就會開放旅客進來；最後是透過活動舉辦，讓旅客知道「災區已經復原」。交通部會舉辦活動，包括活動補助、觀光署自辦大型活動都會做，並加大宣傳力道，內容包括音樂、舞蹈、文化、導覽等。

    去年0403震災後，觀光署推出赴花東旅遊住宿等國旅振興方案，中南部水災是否參考辦理？陳世凱表示，目前尚在討論，會在活動舉辦之後，視民眾參與程度及效益進行評估。這次中南部是受風災及水災影響，水退去後逐步復建，對民眾心理負擔沒那麼大，或許透過活動即可鼓勵旅客造訪；花東震災情況不太一樣，對旅客心理震撼力較大。他強調，經評估若確實需要振興方案，「那交通部必然會做」，會持續滾動式檢討。

    至於無人機產業，陳世凱表示，產業端主管是經濟部，交通部民航局管理包括飛航區域管制、考照、培訓、認證等環節，以及面對台灣無人機產業發展，法令一定要早先於產業發展，並讓考照認證機制的運作進程，能讓無人機操作者數量充足，這是交通部要努力的。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播