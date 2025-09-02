為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    屏東慈鳳宮豎燈篙 招引好兄弟參與中元普度

    屏東慈鳳宮在廟宇旁豎立燈篙，招引好兄弟（記者葉永騫攝）

    屏東慈鳳宮在廟宇旁豎立燈篙，招引好兄弟（記者葉永騫攝）

    2025/09/02 16:29

    〔記者葉永騫／屏東報導〕農曆中元節即將來臨，屏東慈鳳宮今天豎立燈篙，幫好兄弟照路，也招引他們來享用中元節民間普度祭品，慈鳳宮總幹事莊永表示，今年慈鳳宮中元普度從4日到6日（農曆13~15日）舉行，共計3天，認捐的普度物資達到6000份，將在普度後捐贈給中低收入戶。

    中元普度即將到來，屏東慈鳳宮今天依傳統習俗豎立燈篙，懸掛「天燈」、「地燈」燈幟，垂掛布旗幡，幡上書寫符咒，恭請天地神祇坐鎮，所懸掛燈籠則用斗笠覆蓋，燈篙底部以草蓆或竹篾覆蓋，並安置紙糊神將鎮守，藉以保持燈篙潔淨，而燈篙前設有七盞燈火，俗稱七星燈，用以照引好兄弟前來享受民間普渡祭品。

    慈鳳宮總幹事莊永表示，豎燈篙主要目的在招引陸地上的好兄弟前來，也邀請天上諸神監醮，接著5日廟方將在高屏溪放船型水燈160盞邀請水陸的好兄弟上岸參與普度，共準備了900桌的祭品，讓好兄弟好好飽餐一頓，現場也會有安置有藥物來治療好兄弟，今年的中元普度有許多的信徒認捐物資，購買米麵等東西，每份200元，共計有6000份，已全數登記完成，因此現在想捐都無處捐，只能明年請早一點報名參加。

    以上為民俗說法 僅供參考

    屏東慈鳳宮豎立燈篙，招引好兄弟參與中元普度（慈鳳宮提供）

    屏東慈鳳宮豎立燈篙，招引好兄弟參與中元普度（慈鳳宮提供）

    慈鳳宮今天豎燈篙招引好兄弟前來（慈鳳宮提供）

    慈鳳宮今天豎燈篙招引好兄弟前來（慈鳳宮提供）

