竹縣湖口高中改制獨立設校開學「入新厝」 12/11正式落成

新竹縣立湖口高中新校舍空間寬敞，採光和通風都很順暢。（記者黃美珠攝）

2025/09/02 16:45

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣立湖口高中今年8月起改制，高中部和國中部各自獨立設校，其中湖口高中週一開學後就「入新厝」，直接遷入湖口王爺壟的新校區，縣長楊文科今天率領相關局處偕同湖口鄉長吳淑君一起視察新的辦學環境，預計今年12月11日正式舉行落成典禮。

楊文科說，湖口高中遷校是縣府重大教育建設一環，從2015年就開始規劃，9.5億工程款由縣府一肩挑，湖口高中的擴校增班更是縣府「5大高中方案」之一。目的就在因應龍年高一新生數多的問題，藉此增加溪北地區優質高中數，以利學子就近選讀。

縣府教育局長楊郡慈說，該校高中部從本學年開始，從原有的18班變成21班，並增設「AI實驗班」，未來將持續引進大學端資源，深化產官學合作。新校區將分階段啟用，目前先啟用的以21班教學空間為主，圖書館、會議室等仍在施作，並已啟動第2期校舍的規劃，內容包含學生活動中心、宿舍、員生合作社以及增班教室等，預計於116學年度會啟用。

屆時還將配合產業人才需求，增設「電機與電子群」、「設計群」共3班，使湖口高中成為附設職業類科的多元培育優質高中。

縣府工務處長戴志君說，新校區用縣鳥「五色鳥」愛鄉愛土的精神做整體規劃，校舍牆面有鮮豔的立體凸出框窗，跟像鳥兒登高展翅的屋頂，整體設計符合綠建築的節能、減廢、生態、無障礙以及健康等所有評估指標且全數達標，是所兼具地方特色與永續發展理念的現代化校園。

新竹縣立湖口高中操場設有射箭場，可作為射箭隊的訓練場域。（記者黃美珠攝）

新竹縣立湖口高中本月獨立設校也遷入新校區，縣長楊文科（中白上衣者）特別視察，並與該校AI實驗班學生互動。（記者黃美珠攝）

