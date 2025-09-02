為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    花蓮豐濱上月發現海上大型漂流物 環保局：中研院無人船殘骸

    漁船將廢棄物拖回石梯港。（花蓮縣環保局提供）

    漁船將廢棄物拖回石梯港。（花蓮縣環保局提供）

    2025/09/02 15:58

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮豐濱鄉石梯港東邊約3浬的海域，上月25日有漁民通報發現大型不明海漂物體，貌似有木頭及塑膠的複合材質的平板，總重估超過500公斤，經通報後，中研院出面「認領」，原來是無人研究船的殘骸，最後由花蓮縣環保局委請合格業者完成處置，暫放石梯港的廢棄漁網暫置區將進行清運。

    花蓮縣環保局今天表示，該大型海廢據了解是中研院的無人研究船艇的殘存結構，可能因為海象不佳或颱風損壞，中研院原本有意拖回，後來放棄、轉由縣府處理。

    花蓮縣環保局水污染防治科表示，海上的寶特瓶、鐵鋁罐、小型漁網等小型且較易清除之廢棄物，列為一級廢棄物，大型漁網或深度較深的海底廢棄物列為二級廢棄物，漁民上月25日通報的案件位於花蓮豐濱鄉石梯港3浬內的海域，屬於二級的大型海漂物，收到通報後也同時轉知國立海洋大學共同研判，評估可能影響漁船作業，委託漁船將其拖回石梯港，暫時放在石梯漁港的廢棄漁網暫置區。

    環保局指出，依照海洋廢棄物處理程序，漁民如發現大型海洋廢棄物，可通報各漁會、海巡署，海巡署會轉知環保局，將依照廢棄物出現的位置及大小及影響程度指示是否派員清運；至於漁民協助撈回的各類海洋廢棄物、廢漁網等，在花蓮漁港、石梯港都有農業處轄管的海洋廢棄物暫置區，達到一定數量後會請合格清運業者清運。

    花蓮漁船外海作業時，在石梯港外約3浬的海上發現白色不明大型漂流物。（花蓮縣環保局提供）

    花蓮漁船外海作業時，在石梯港外約3浬的海上發現白色不明大型漂流物。（花蓮縣環保局提供）

    大型海漂物原來是中研院的無人研究船殘骸，已由環保局委託業者清運。（花蓮縣環保局提供）

    大型海漂物原來是中研院的無人研究船殘骸，已由環保局委託業者清運。（花蓮縣環保局提供）

    漁船將該廢棄物拖回石梯港，海巡署也到場協助搬運。（花蓮縣環保局提供）

    漁船將該廢棄物拖回石梯港，海巡署也到場協助搬運。（花蓮縣環保局提供）

    漁船將該廢棄物拖回石梯港。（花蓮縣環保局提供）

    漁船將該廢棄物拖回石梯港。（花蓮縣環保局提供）

