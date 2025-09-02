為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    9月底起3連假！高公局公布國道管制 車流量估達1.4倍

    高速公路局公布連假國道管制措施。（圖由高公局提供）

    高速公路局公布連假國道管制措施。（圖由高公局提供）

    2025/09/02 15:52

    〔記者吳亮儀／台北報導〕本月底起有教師節、中秋節、國慶日連續假期及光復節等連續假期，交通部高速公路局今天（2日）公布多個連續假期的國道管制措施，也提醒，中秋節連假首日南向車流量可達平日的1.4倍，請用路人多留意。

    3個連假包括教師節（9月27日至9月29日）、中秋節（10月4日至10月6日）及國慶日（10月10日至10月12日）連假間日期相近，僅相隔約3天到4天，高速公路局以長假期規模擬定相關國道疏導計畫。

    高公局依據歷年問卷調查分析結果，研判中秋節因為民俗性節日，民眾應多集中於該連假返鄉或旅遊，爰預估其雙向車流量高於另2個連假，達113到118mvk（百萬車公里），首日南向車流量可達約平日的1.4倍。

    教師節將以休閒旅遊旅次為主，但部分民眾可能有提早至該連假返鄉，高公局預估該連假交通量為111到116mvk；至國慶日研判為旅遊型態假期且因前有教師節、中秋節等連假，爰預估該連假交通量為110到114mvk，略低於前二連假，但首日南向車流量預計可達平日的1.3倍，仍具一定規模。

    高公局檢視歷年3天型態連續假期交通狀況，研判教師節、中秋節及國慶日連假首日及第2日以南向車流為主，第2、3日以北向車流為主。為維持各連續假期間國道合理服務水準，針對各日尖峰方向規劃交通疏導措施並搭配匝道儀控、開放路肩等交通管理措施，且將視天候狀況適時機動調整。

    另外，高公局表示，為避免施工影響國道順暢及安全，各連續假期前一日中午至假期結束，高公局所轄路段全線將暫停施工及例行養護作業，緊急搶修工程及不影響主線交通工程除外。

    至各連續假期間上班日，為兼顧上班通勤旅次，將比照平常日採開放路肩及機動調整匝道儀控進行疏導：

    一、匝道封閉：各連續假期前二日上午實施時段性國1及國5南入匝道封閉；後二日下午實施時段性國1及國3北入匝道封閉。

    二、高乘載管制：各連續假期後二日下午實施國5北向高乘載管制。

    三、收費措施：各連續假期間採單一費率、國3差別收費及0-5時暫停收費。

    教師節、中秋節及國慶日連假休閒旅遊旅次比例高，預期鄰近觀光風景區之國道路段將出現大量車潮，高公局將審慎研擬相關應變計畫。其中今年國慶焰火訂於南投縣南天府道濟禪寺施放，適逢假期車流高峰，爰高公局考量焰火活動地點鄰近國3南投交流道及為配合活動期間交通管制所需，經與南投縣政府達成共識，實施以下措施：

    一、10月10日12-24時，封閉國3南投交流道雙向出口，避免國道及地方道路交通癱瘓。

    二、10月10日12-24時，封閉國3南投服務區聯外便道，確保服務區運作。

    三、10月10日，封閉國3北向南投服務區至中興路段路肩，防範車輛滯留觀看焰火。

    相關網址請見︰

    114年教師節連續假期國道疏運措施宣導

    114年中秋節連續假期國道疏運措施宣導

    114年國慶日連續假期國道疏運措施宣導

    高速公路局公布連假國道管制措施。（圖由高公局提供）

    高速公路局公布連假國道管制措施。（圖由高公局提供）

    高速公路局公布連假國道管制措施。（圖由高公局提供）

    高速公路局公布連假國道管制措施。（圖由高公局提供）

