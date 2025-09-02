台灣設計展首進彰化創最大規模 700設計師再造全島樞紐

2025台灣設計展今年將辦在彰化，以《彰化行》為主題，共有超過700名設計師，展區跨3地4鄉鎮約31.5萬坪，創歷屆最大，要再造全島樞紐。（記者吳柏軒攝）

〔記者吳柏軒／台北報導〕2025台灣設計展以第23屆，這次歷時2年規劃，今年首進彰化縣，以《彰化行》為主題，創歷屆最大規模，今（2日）揭示3大展區亮點，並以彰化作為全島交通南北樞紐、農產大縣、宗教信仰以及製造業隱形冠軍等特點，由700多名設計師再造，參與總面積達31.5萬坪，將在10月10日至26日展出。

台灣設計展由經濟部主辦，委託台灣設計研究院執行，23年前首次舉行，至今23屆已走過10個城市，設研院副院長艾淑婷指出，這屆首次前進彰化縣，並提前2年啟動規劃，展覽規模創下歷屆最大，涵蓋彰化市、鹿港鎮及彰南地區（田尾鄉及田中鎮），有逾700名設計師參與，打造19場主題展覽，參與廠商超過1640家。

經濟部產業發展署副署長鄒宇新表示，彰化地理特殊，有國道一號與三號匯流、台鐵山線海線會合，以及鹿港宗教、田尾花卉，乃至製造業等，今年台灣設計展以《彰化行》為主題，包含兩種解釋，百工百業的「百貨行」，也有「彰化也行」的意涵，盼透過設計帶動產業與創新人文有趣改變。

彰化縣長王惠美表示，彰化有300多年歷史，很多都很棒，是台灣米倉、工業重鎮，這次台灣設計展以「彰化行」主題，「行」就是棒，也是行走的行，參與面積高達31.5萬坪，約588表演場次，除了展區，還有光雕秀、音樂祭與市集等，盼大家來彰化觀展，「1天不夠，至少要來2到3天！」

展區規劃約3大展區14個「行」，如總行提供整體展會所有設計概念；製造行傳承地方產業薪火；升級行聚焦設計驅動產品轉型；跨界行探討彰化與日本兵庫縣合作；願景行提供數位互動；永續行以武德殿靈感打造循環設計與科技；人人百貨讓新世代設計師進駐；商圈行策展在地文經共榮。鹿港展區串聯文化信仰；彰南展區連結田尾公路花園，更直接打造彰化國際展覽中心。

新穎設計結合在地，也將帶來創新，如均院公司以鳳梨纖維加澱粉製出農耕鋪膜，可自然分解，創農業永續；加洽公司「海之幸」則以當地襪子產品搭配日本名畫等風格，提升產品價值；其他還有將銅管邊角料做成花瓶、英式電話造型水龍頭等，皆大秀台灣創意。

彰化縣長王惠美歡迎各界10月10日到26日前往當地，體驗台灣設計展盛會，強調1天不夠，至少2到3天才行。（記者吳柏軒攝）

台灣設計研究院展示「2025年台灣設計展」將在彰化舉行，與在地花2年時間規畫，提供如街道家具等城市美學理念，展現台灣設計量能。（記者吳柏軒攝）

2025台灣設計展引進諸多團隊，協助彰化在地提升設計量能，如文化行就深入調研，重新詮釋並回應彰化文化的未來可能性。（記者吳柏軒攝）

2025台灣設計展導入設計師理念，與彰化在地產業合作，如將原本一兩百元的襪子重新與名畫風格串聯，可提升價值到7、8百元。（記者吳柏軒攝）

2025台灣設計展在彰化，透過設計師與在地製造業合作，將銅管廢料重新包裝，形成花瓶，賦予新生與創意。（記者吳柏軒攝）

2025台灣設計展《彰化行》主題，用設計改變製造業，如有團隊便與業者合作，打造出「英式電話」造型的水龍頭。（記者吳柏軒攝）

均院公司的羅韜解釋，公司創辦人就是彰化出生，透過農業不要的鳳梨纖維加澱粉，製出農耕鋪膜，可自然分解，創造農業永續，這次也參加2025台灣設計展。（記者吳柏軒攝）

