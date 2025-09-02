為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    現賺1100！金酒「龍騰四海」金門高粱抽籤 有沒有中看這裡

    金門酒廠實業股份有限公司推出「龍騰四海」金門高粱酒，瓶身採精湛窯變工藝，正反面有不同的圖騰與字樣。（記者吳正庭攝）

    金門酒廠實業股份有限公司推出「龍騰四海」金門高粱酒，瓶身採精湛窯變工藝，正反面有不同的圖騰與字樣。（記者吳正庭攝）

    2025/09/02 17:02

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門酒廠實業股份有限公司今天舉行「龍騰四海」金門高粱酒抽籤，從12萬6003位縣民抽出1萬6000人，中籤率12.7％，中籤者取得每瓶2200元價購資格，若以同質高粱酒相比，約「現賺」1100元，搭配精湛窯變工藝瓶身更具收藏價值。金酒董事長吳昆璋預估，3500元以上應是合理行情價格。

    縣府雖未明講，在與金酒公司高度默契下，這款「龍騰四海」金門高粱酒，是繼去年底推出的「祥龍藏金」縣長就職2週年酒後，再次因應縣長就職3週年推出的金門高粱酒。

    眼尖民眾發現，龍騰四海中籤率12.7％與金門日前舉辦的「核三延役公投」投票率12.38％相去不遠。

    龍騰四海是1.5L-56度金門高粱酒，與「陳香」窖藏系列的「金酒典藏珍品」，同樣是3年窖藏金門高粱酒，典藏珍品是玻璃瓶0.75L-56度金門高粱酒，「典」比「龍」容量少一半，台灣門市價1650元，「龍」價購2200元，且「龍」採瓷瓶灌裝，精湛窯變工藝，鎏光溢彩，展現華美尊貴的丰姿，吳昆璋說，「龍」酒不僅祝福意涵深厚，更具高收藏價值與潛在增值空間，符合縣長陳福海心繫掛念的「藏富於民」政策。

    縣府祕書長張瑞心與吳昆璋透過網路直播，以電腦隨機抽出1萬600名中籤者，約5分鐘後結果出爐，名單公布於金酒公司網站的「龍騰四海金門高粱酒中籤查詢」。

    網站一：https://luckyraffle2025.azurewebsites.net/
    網站二：https://www.kkl.com.tw/tc/lottery/index.aspx?a=26
    網站三：https://www2.kkl.com.tw/tc/lottery/index.aspx?a=26

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    金酒公司推出「龍騰四海」金門高粱酒，瓶身以瓷瓶打造，鎏光溢彩。（記者吳正庭攝）

    金酒公司推出「龍騰四海」金門高粱酒，瓶身以瓷瓶打造，鎏光溢彩。（記者吳正庭攝）

    金門縣府祕書長張瑞心（右）與金酒董事長吳昆璋（左）透過網路直播，電腦隨機抽出1萬600位中籤者。（記者吳正庭攝）

    金門縣府祕書長張瑞心（右）與金酒董事長吳昆璋（左）透過網路直播，電腦隨機抽出1萬600位中籤者。（記者吳正庭攝）

    金酒董事長吳昆璋受訪指出，龍騰四海金門高粱酒預估行情可達3500元以上。（記者吳正庭攝）

    金酒董事長吳昆璋受訪指出，龍騰四海金門高粱酒預估行情可達3500元以上。（記者吳正庭攝）

    金酒公司公布「龍騰四海」各鄉鎮受理價購日期。（金酒公司提供）

    金酒公司公布「龍騰四海」各鄉鎮受理價購日期。（金酒公司提供）

    金門酒廠推出「龍騰四海」金門高粱酒，邀地區鄉鎮長見證抽籤儀式。（記者吳正庭攝）

    金門酒廠推出「龍騰四海」金門高粱酒，邀地區鄉鎮長見證抽籤儀式。（記者吳正庭攝）

