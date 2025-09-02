為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    新北大巨蛋選址受關注 議員廖宜琨爭取落腳樹林大柑園

    新北市大巨蛋選址公布在即，新北市議員廖宜琨（左2）爭取落腳大柑園。（新北市議員廖宜琨提供）

    新北市大巨蛋選址公布在即，新北市議員廖宜琨（左2）爭取落腳大柑園。（新北市議員廖宜琨提供）

    2025/09/02 16:01

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市大巨蛋二階6選2選址公布在即，新北市議員廖宜琨認為，樹林大柑園自成一區，擁高速公路與台65線延伸優勢，未來道路更可拓寬至20至30公尺，整體條件最佳，他呼籲市府讓大巨蛋落腳大柑園，為新北開創體育與城市發展的新里程碑。

    市府規劃新北大巨蛋將容納5萬人、高75公尺，目前評估6個可能地點，包含淡海新市鎮二期、土城看守所舊址、樹林機五南側、樹林大柑園、三峽麥仔園及板樹體育館。廖宜琨認為，就目前條件，板樹體育館周邊路廊已飽和，交通難改善；麥仔園距高速公路過遠，勢必將壓力轉嫁北大特區居民，相比之下，大柑園條件最佳。

    廖宜琨指出，市府不能僅憑人口密集度就硬塞規劃，否則不僅土地成本高昂，還會造成噪音與交通壅塞等問題。他以市長侯友宜曾赴日本考察西武巨蛋與筑波快線為例，西武雖不在市中心，卻因巨蛋帶動周邊發展；筑波快線則藉車站設計，後續引導人口聚集。因此，新北大巨蛋的選址，也應以這樣的方向規劃，成為帶動區域發展的核心，而非被動因應。

    此外，新北市守望相助隊員、環保志工與義工長年無償投入社區安全與環境維護，原本編列每餐上限100元的誤餐費，但因物價上漲，許多志工還得自掏腰包，誤餐費額度明顯不足，經廖宜琨提案爭取，市府拍板自今年6月30日起，鄰里活動、義工餐點費及守望相助夜點費，每人每餐上限由100元提高至120元，全市估有數萬志工受惠。廖宜琨說，市府應持續檢討制度，隨物價與需求調整，務實理解第一線志工需求。

