    教宗《願祢受讚頌》10週年 台灣天主教主教團合辦慶典聚焦生態永續

    台灣天主教主教團全人發展委員會生態關懷組與靜宜大學攜手舉辦《願祢受讚頌》十週年聯合感恩彌撒暨慶祝活動。（記者歐素美攝）

    2025/09/02 16:36

    〔記者歐素美／台中報導〕已故教宗方濟各於2015年頒布《願祢受讚頌》通諭，今年適逢10週年，台灣天主教主教團全人發展委員會生態關懷組與靜宜大學攜手舉辦《願祢受讚頌》十週年聯合感恩彌撒暨慶祝活動，七教區透過聯合感恩彌撒、簽署生態行動承諾書及植樹，以推廣通諭的核心精神，提醒世人回應生態危機、守護共同家園。

    台中教區主教、台灣主教團全人發展委員會生態關懷組主任委員蘇耀文表示，《願祢受讚頌》十週年，也是迎接 2025 年「受造節」的開始，通諭的宗旨在於喚醒良知，省思人與大地的關係，並提醒個人、家庭、教會與國家都應共同承擔使命，保護地球不僅為今日，更是為子孫後代，盼透過跨宗教、跨文化與跨國界合作，共建永續世界。

    蘇耀文並期勉大家在日常生活中實踐簡樸、避免浪費，在社區推動環保，為弱勢與貧困者發聲，並讓祈禱成為推動的力量，邀請更多人簽署生態行動承諾書，一起愛地球；靜宜大學也準備原生樹種，號召社區共同植樹，作為「生生不息」的具體見證。

    教廷駐華代辦馬德範蒙席致詞時強調，《願祢受讚頌》呼籲世人以具體行動回應當前的多重危機，生態危機的核心更是一場道德的挑戰，自然與人類必須緊密相連，方能推動公共利益。

    慶祝《願祢受讚頌》十週年，台灣天主教主教團全人發展委員會生態關懷組共同植樹。（記者歐素美攝）

    慶祝《願祢受讚頌》十週年，台灣天主教主教團成員等一起在靜宜大學植樹。（記者歐素美攝）（記者歐素美攝）

