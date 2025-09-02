為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    桃園市YouBike達成1億次騎乘 幸運兒獲Apple Watch與億次紀念悠遊卡

    桃園市政府交通局宣布桃市YouBike今（2）日達成累積1億次騎乘，第1億人次幸運騎士可獲Apple Watch與億次紀念悠遊卡。圖為市長張善政6月23日主持復興區YouBike場站啟用儀式。（資料照）

    2025/09/02 15:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市公共自行車YouBike自導入以來，擴展至全市各行政區，就連復興區也設立3處站點，成為市民通勤、休閒與轉乘的重要工具，市府交通局今天宣布桃市YouBike今（2）日達成累積1億次騎乘，第1億人次幸運騎士可獲Apple Watch與億次紀念悠遊卡，前後各2位騎士可得1000元百貨禮券與億次紀念悠遊卡好禮。

    交通局長張新福表示，桃市已建置616個YouBike場站，涵蓋捷運、高鐵、火車站及各大生活圈，使用便利性高，為迎來1億騎乘人次，該局及微笑單車共同推出系列慶祝活動，於8月底推出「我是預言家」活動，讓民眾使用熱度持續攀升，8月騎乘量突破141萬次，較去年同期成長15%，因此提前創下1億人次紀錄。

    交通局將於9月底舉辦頒獎典禮，邀集第一億次幸運騎士及前後各2騎士出席，送出紀念好禮，該局也將持續擴增YouBike場站密度、優化調度效率，打造友善、永續的自行車城市，與市民「億」起推動低碳綠生活。

