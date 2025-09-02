為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    任內營養午餐加碼10元 鍾東錦開學第2天視察供餐狀況

    任內營養午餐加碼10元，鍾東錦開學第2天視察供餐狀況。（苗縣府提供）

    2025/09/02 15:43

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府於縣長鍾東錦任內、去年度起編列9700萬元經費推動「校園供餐質量升級-學生午餐加碼10元」計畫，並要求各校每月至少使用2次苗栗縣在地農產品，正逢開學第2天，鍾東錦今天前往銅鑼鄉銅鑼國小視察營養午餐供餐狀況，並參觀學校公辦民營中央廚房作業流程；鍾東錦也分享，妻子在女兒小時候就會定期買羊奶，上任後統計發現苗栗縣的學童身高較其他縣市稍矮，希望孩子補充均衡營養也能多跳繩。

    鍾東錦表示，考量學生營養健康，他認為飲食不能過於油膩、辛辣，且透過蒸煮的清淡方式對學生較妥當；鍾東錦認為營養午餐提供菜單包括五穀飯、麻婆風味魚丁、香酥豬排、小白菜、酸菜雞湯、蘋果及鮮奶，可補足各方面的營養，替菜單打及格分數。鍾東錦強調，營養午餐應提供符合學生成長過程當中需要的養分，相信營養師把關能以專業顧及孩子身體的各項發育。

    苗縣府教育處則指出，銅鑼國小設有中央廚房、為苗栗縣供餐制度的重要據點，目前供應銅鑼國小、文林國中（含文隆分部）及新隆國小等3校共約850位師生的營養午餐。

    任內營養午餐加碼10元，鍾東錦開學第2天視察供餐狀況。（苗縣府提供）

