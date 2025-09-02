海洋廢棄變身彈珠檯、球衣 海保署SEA YOU巡迴展花蓮壓軸開展

SEA YOU海洋巡迴展在花蓮展出，現場有各種海洋塑膠微粒，導覽人員向民眾解說，介紹民眾可用放大鏡觀察。（記者花孟璟攝）

〔記者花孟璟／花蓮報導〕海洋保育署「SEA YOU海洋的見證與再造」巡迴展，最終場今天起到9月28日在文化部花蓮文化創意產業園區展出。現場有漁船的廢棄浮球做成象棋、漁網燈飾等各種產品，海洋保育署長陸曉筠說，台灣去年清理高達2萬多公噸的海洋廢棄物，透過從廢棄物回收循環再生，融入時尚設計，廢棄物治理也能成為台灣軟實力。

從漂浮在澎湖海域收回的保麗龍垃圾、來自桃園外海的浮球，透過高溫壓縮技術做成童年打香腸的彈珠檯、環保桌椅，桌上放著的象棋棋子還是以回收的浮球雕刻而成，另外，還有廢棄漁網、寶特瓶回收後做成的球衣、鞋子、太陽眼鏡等等，讓參觀民眾都相當好奇。

海洋保育署長陸曉筠說，海保署推動海洋廢棄物回收，成立的海廢再生聯盟由全國12個地方政府及60家業者組成，5年來回收量799公噸、其中83％可獲得再利用，現場每一件展品都見證海洋廢棄物的重生，花蓮則是全國巡迴展的第4站也是最後一站。

相較於台灣其他區域，東部外海因洋流較強，海漂垃圾及廢棄物相對比較少，也容易被洋流往北帶最後集中在東北角一帶，因此東北角海域也是台灣海漂垃圾密度最高的區域。依照海保署去年調查數據，北部海域的海漂垃圾密度，每平方公里91件、台灣海峽北部30件；至於海漂垃圾種類占比，以塑膠類77％最多，其餘有保麗龍16％、其他類4％、漁網具3％。

「微塑膠」會被小魚吃進肚子，大魚再吃小魚，這些微塑膠成為環境賀爾蒙的重要來源，進入生物體還會干擾內分泌系統影響身體健康。現場上也展出2020年至2024年各種海洋塑膠微粒，可透過放大鏡觀察。海保署指出，連續5年在台灣各大河川出海口共32個海域的表面水進行調查，分析結果第1名是寶特瓶、塑膠垃圾破碎後的細小塑膠碎片（48％），其次是發泡塑膠碎片（40％）；第3名則是塑膠袋、食品包裝等塑膠薄膜，容易纏繞海洋生物影響其活動及覓食。

