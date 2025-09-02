為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    開車注意！國道AI執法狂開5千張罰單 忘「1規定」慘噴6千元

    國道1號湖口路段，開出超過5000張未繫安全帶罰單，連後座乘客都被抓。示意圖。（資料照）

    國道1號湖口路段，開出超過5000張未繫安全帶罰單，連後座乘客都被抓。示意圖。（資料照）

    2025/09/02 21:30

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕開車族注意！國道1號湖口路段從去年10月起，正式啟用AI輔助科技執法，專門鎖定「未繫安全帶」違規，沒想到短短10個月內就開出逾5000張罰單。許多駕駛雖乖乖繫好安全帶，卻因後座乘客未繫而遭開罰。消息曝光後，立刻掀起網友熱議，不少人驚呼「AI連後座也會被抓？」、「現在科技執法真可怕」。

    一名網友在Mobile01論壇分享，國道1號湖口路段AI科技執法上路後，短短10個月已告發5060件違規，占國道警察第二大隊同期取締件數近3分之1。系統會清楚拍下駕駛與乘客是否繫上安全帶，就算是後座乘客鬆懈未繫，也同樣難逃法眼。

    消息曝光後，引起網友熱議，「還可以抓後座未繫安全帶，真的要注意」、「連後座都可以拍到來舉發！」、「看的到就會抓阿，這就是為什麼一堆車的隔熱弄很黑的原因」、「十個月五千件？太好笑，被抓到才會改過」、「很棒，不然一堆都不繫安全帶出事了才在那邊哀」。

    根據《道路交通管理處罰條例》第31條，如未繫安全帶行駛於高速公路或快速公路，則加重處分3000至6000元。目前，全國僅有國道1號湖口路段啟用AI安全帶執法，不過警方透露，後續不排除擴大設置到更多路段。事實上，AI科技執法已陸續應用在超速、闖紅燈、未禮讓行人與違停等項目，根據桃園市警局統計，事故率已下降超過一成，顯示科技執法確實有效。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播