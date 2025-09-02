開車注意！國道AI執法狂開5千張罰單 忘「1規定」慘噴6千元

國道1號湖口路段，開出超過5000張未繫安全帶罰單，連後座乘客都被抓。示意圖。（資料照）

2025/09/02 21:30

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕開車族注意！國道1號湖口路段從去年10月起，正式啟用AI輔助科技執法，專門鎖定「未繫安全帶」違規，沒想到短短10個月內就開出逾5000張罰單。許多駕駛雖乖乖繫好安全帶，卻因後座乘客未繫而遭開罰。消息曝光後，立刻掀起網友熱議，不少人驚呼「AI連後座也會被抓？」、「現在科技執法真可怕」。

一名網友在Mobile01論壇分享，國道1號湖口路段AI科技執法上路後，短短10個月已告發5060件違規，占國道警察第二大隊同期取締件數近3分之1。系統會清楚拍下駕駛與乘客是否繫上安全帶，就算是後座乘客鬆懈未繫，也同樣難逃法眼。

消息曝光後，引起網友熱議，「還可以抓後座未繫安全帶，真的要注意」、「連後座都可以拍到來舉發！」、「看的到就會抓阿，這就是為什麼一堆車的隔熱弄很黑的原因」、「十個月五千件？太好笑，被抓到才會改過」、「很棒，不然一堆都不繫安全帶出事了才在那邊哀」。

根據《道路交通管理處罰條例》第31條，如未繫安全帶行駛於高速公路或快速公路，則加重處分3000至6000元。目前，全國僅有國道1號湖口路段啟用AI安全帶執法，不過警方透露，後續不排除擴大設置到更多路段。事實上，AI科技執法已陸續應用在超速、闖紅燈、未禮讓行人與違停等項目，根據桃園市警局統計，事故率已下降超過一成，顯示科技執法確實有效。

