鄭成功401年聖誕 台南成功新世代嘉年華9/6登場

鄭成功文化祭系列活動將於9月4至6日舉行。（台南市政府提供）

2025/09/02 15:23

〔記者王姝琇／台南報導〕延平王鄭成功401年聖誕暨秋祭大典系列活動將於9月4日起一連3天在鄭成功祖廟展開，南市府攜手民間團體響應活動推出多元文化慶典，其中「成功新世代嘉年華市集」將於6日登場，為活動一大亮點。

文化局副局長林韋旭指出，鄭成功不僅在東、西方交流具有重要地位，也因母親為日本人，使台南與日本平戶市有深厚淵源，平戶市長每年4月率團來台參加祭典，7月則由市府代表團回訪平戶，今年鄭成功聖誕也期待透過各界文化交流。

請繼續往下閱讀...

鄭成功祖廟成功青年會表示，今年系列活動自9月4日起連續3天於祖廟舉行，其中「成功新世代嘉年華市集」將於6日登場，市集由青年會會長暨楷爾集團董事長莊嚴、執行長鄭乃誠策劃，內容包括新世代樂團演出、川劇變臉表演及台南特色文化市集，融合青年創意與傳統精神，期盼吸引更多青年市民與遊客參與，進一步提升台南文化觀光能見度。

鄭成功祖廟團隊表示，在傳統祀典之外，也希望透過年輕化活動形式，讓更多人了解鄭成功的歷史事蹟與精神內涵，並將忠孝節義與文化故事持續傳承，成為全民共享的歷史資產。

鄭成功文化祭系列活動結合市集、反詐騙、反毒等議題登場。（台南市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法