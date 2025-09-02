外傳海纜多條中斷 中華電信：國內海纜全部正常運作

網路訊息顯示多條海纜中斷，但中華電信澄清，台金二號、台澎三號並未發生異常。（翻攝自台灣海纜監測平台網頁）

2025/09/02 15:29

〔記者林志怡／台北報導〕台灣對外網路聯繫仰賴海纜連接，但有媒體引述網路資料指出，台灣連外海纜多條中斷，且本島與離島間的海纜也出現異常，對此中華電信表示，中華電信國內海纜「全部正常運作」，台金二號、台澎三號未有通訊中斷情況，至於其他國際海纜，並非中華電信所投資，而中華電信投資的國際海纜都正常服務中。

今日有媒體引述「台灣海纜監測平台」資料指出，國際海纜方面，EAC2東南亞方向斷線、EAC1香港方向部分斷線、C2C斷線、NACS香港方向斷線、FNAL港日斷線、NACS日本方向斷線，另台灣國內海纜方面，台澎三號斷線、台金二號斷線，且均標示為「發生中」。

然而，中華電信澄清，目前中華電信國內海纜全部正常運作，之前國內海纜的障礙已經全部修復，其中台金二號於114年1月3日修復，台澎三號兩個故障點分別於114年5月7日及5月11日修復。

中華電信也提到，媒體報導之EAC2、EAC1、C2C、RNAL、FNAL等國際海纜並非中華電信所投資。中華電信投資之國際海纜服務正常，台灣端國內海纜也並無任何斷纜情況。

