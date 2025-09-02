為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    推動友善校園 基市百福國中師生宣誓拒絕霸凌

    基隆市政府教育處在今天於七堵區百福國中（見圖）舉行「友善校園週擴大宣誓活動」。（資料照，記者林欣漢攝）

    基隆市政府教育處在今天於七堵區百福國中（見圖）舉行「友善校園週擴大宣誓活動」。（資料照，記者林欣漢攝）

    2025/09/02 15:36

    〔記者俞肇福／基隆報導〕為落實推動教育部友善校園政策，基隆市政府教育處在今天（2日）於七堵區百福國中舉行「友善校園週擴大宣誓活動」，強化師生對校園霸凌防制、友善人際互動與建立正向求助意識的重視與實踐。代表基隆市長謝國樑出席的基隆市府參議劉美蘭指出，友善校園並非口號，而是透過日常課程與創意活動，強調學校傳授知識外，更要培養學生尊重差異、擁抱多元互助合作的精神，拒絕性別暴力、校園歧視，讓每個學生擁有平等尊重的教育環境。

    教育處也提醒各級學校除了推動霸凌防制與人權教育外，應持續關注學生心理健康與人際關係發展，尤其在面對網路環境變遷與科技使用的多元挑戰中，應加強宣導數位公民素養、交友安全與隱私保護。同時也呼籲家長要多關心孩子的生活狀況，尤其是網路使用行為與人際互動情形，透過良好的親子溝通，培養正向價值與品格。

    基隆市百福國中校長陳斯彬率領全校師生宣誓，透過宣誓的儀式感，建構尊重關懷理解與不歧視的教育環境。透過每學期的友善校園週活動與日常的持續宣導，期望讓友善的理念落實於每位師生與家庭之中，為基隆的每一位孩子打造一個真正安全、和諧、多元共融的學習空間。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播