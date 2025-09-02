推動友善校園 基市百福國中師生宣誓拒絕霸凌

基隆市政府教育處在今天於七堵區百福國中（見圖）舉行「友善校園週擴大宣誓活動」。（資料照，記者林欣漢攝）

2025/09/02 15:36

〔記者俞肇福／基隆報導〕為落實推動教育部友善校園政策，基隆市政府教育處在今天（2日）於七堵區百福國中舉行「友善校園週擴大宣誓活動」，強化師生對校園霸凌防制、友善人際互動與建立正向求助意識的重視與實踐。代表基隆市長謝國樑出席的基隆市府參議劉美蘭指出，友善校園並非口號，而是透過日常課程與創意活動，強調學校傳授知識外，更要培養學生尊重差異、擁抱多元互助合作的精神，拒絕性別暴力、校園歧視，讓每個學生擁有平等尊重的教育環境。

教育處也提醒各級學校除了推動霸凌防制與人權教育外，應持續關注學生心理健康與人際關係發展，尤其在面對網路環境變遷與科技使用的多元挑戰中，應加強宣導數位公民素養、交友安全與隱私保護。同時也呼籲家長要多關心孩子的生活狀況，尤其是網路使用行為與人際互動情形，透過良好的親子溝通，培養正向價值與品格。

基隆市百福國中校長陳斯彬率領全校師生宣誓，透過宣誓的儀式感，建構尊重關懷理解與不歧視的教育環境。透過每學期的友善校園週活動與日常的持續宣導，期望讓友善的理念落實於每位師生與家庭之中，為基隆的每一位孩子打造一個真正安全、和諧、多元共融的學習空間。

