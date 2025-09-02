為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    致敬林業開路先鋒！南投人倫林道榮民塔秋祭

    南投信義鄉人倫林道，當年是全新闢建的山區道路，為後來木材運送、林業護管打下重要基礎。（林保署南投分署提供）

    南投信義鄉人倫林道，當年是全新闢建的山區道路，為後來木材運送、林業護管打下重要基礎。（林保署南投分署提供）

    2025/09/02 15:18

    〔記者劉濱銓／南投報導〕南投信義鄉人倫林道榮民塔，林保署南投分署今會同南投榮服處，以及保七第六大隊前往舉辦秋祭，眾人感念林業開路先鋒為巒大林區聯外道路做出犧牲奉獻，為後世巡護山林打下安全基礎，南投分署也盼民眾前往林道也都能心存感激。

    台灣早期政府利用森林資源，提升國內經濟發展，1956年間，信義鄉巒大林區接收輔導就業榮民500多人，協助造林、木材生產、運輸、開闢防火線，以及闢建通往山區的林道工作。

    惟闢建道路艱難危險，尤其人倫林道興建皆為新闢，以致有榮民不幸殉職，人倫榮民塔內所祭祀的，皆是早期水里工作站望鄉及人倫分站殉職員工，為致敬林業先賢，林保署南投分署每年清明節、中元節前夕都會分別舉辦春、秋祭，以示敬意。

    南投分署長李政賢表示，1960年於人倫林道17公里處建造人倫榮民塔，紀念山林裡的無名英雄，讓日後的林業工作能減低險阻，並呼籲民眾、山友來到山區林道，也能感激前人的付出。

    為紀念闢建南投人倫林道的殉職榮民，林保署南投分署舉辦秋祭，感念林業先賢的犧牲奉獻。（林保署南投分署提供）

    為紀念闢建南投人倫林道的殉職榮民，林保署南投分署舉辦秋祭，感念林業先賢的犧牲奉獻。（林保署南投分署提供）

