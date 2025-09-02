咖啡控注意！古坑綠色隧道化身咖啡大道 百家品牌齊聚

2025台灣咖啡節集合雲林在地特色咖啡館推出咖啡地圖，推出各項套餐及優惠。（記者黃淑莉攝）

2025/09/02 15:13

〔記者黃淑莉／雲林報導〕2025台灣咖啡節將在古坑綠色隧道登場，相關活動今（2）日啟動，雲林縣府農業處長魏勝德指出，今年除集結縣內40家特色咖啡館在活動期間推出各項限定餐點與優惠，更集合全國各地超過百家特色咖啡品牌業者參與，讓喜愛咖啡朋友一次就能享受到各家的咖啡香。

雲林縣府今日在斗六「圖南咖啡故事館」，該地早年為生產咖啡的圖南產業株式會社員工宿舍，縣長張麗善與參加的咖啡業者一起宣布台灣咖啡節相關好康活動啟動。

張麗善指出，台灣咖啡節已邁入第23屆，今年活動不僅匯聚雲林在地優質咖啡品牌，更邀請全台各地業者共襄盛舉，活動內容有咖啡地圖數位集章、咖啡小旅行、現場集章活動、主題市集、音樂演出及親子互動等多元內容。

張麗善說，縣內40家特色咖啡館在咖啡節活動期間，推出各家店限定咖啡相關套餐，同時也提供各種優惠，另縣府特製「咖啡節限定試飲杯」，民眾只要在咖啡節活動結束前完成3間咖啡館集章，並在咖啡節活動現場集滿最後1章，即可兌換一個。

魏勝德表示，2025台灣咖啡節將在11月1日、2日及11月7日至9日在古坑綠色隧道，即日起開放預購台灣咖啡節限定咖啡杯，共有5款不同配色，相關活動內容、各店家優惠方案及餐點等資訊，可至台灣咖啡節官方粉專查詢。

張麗善指出，雲林是全國最具代表性的咖啡產區外，還有豐富的在地農特產品，縣府期盼透過咖啡節，帶動在地產業鏈發展，進一步提升地方觀光能見度與國際知名度。

土庫驛可可莊園推出巧克力結合咖啡的餐點。（記者黃淑莉攝）

季節咖啡推出手沖咖啡餐點。（記者黃淑莉攝）

劍湖山世界推出消費滿額坐摩天輪優惠。（記者黃淑莉攝）

