謠指農糧署進口冷凍蔬菜致菜價跌 農糧署：從未主動進口

2025/09/02 15:39

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨短期葉菜類等陸續復耕上市，由北農主導的台北批發市場今天蔬菜每公斤交易價格為44.5元，逐步恢復平穩，有部分媒體報導農糧署釋出進口冷凍蔬菜導致菜價驟跌，農糧署今（2日）澄清，政府從沒主動進口冷藏與冷凍蔬菜，主要是蔬菜已陸續復耕恢復供應，菜價才逐步回穩。

隨丹娜絲風災與後續連續豪雨，導致中南部主要農產區災情慘重，一度由台北市主導的北農所管理台北批發市場，蔬菜交易價每公斤衝到69元的歷史天價，近期菜價回到每公斤50元以下，確有部分媒體稱是農糧署釋出冷凍進口菜，才導致小白菜、青江菜等菜價驟跌，農糧署表示，蔬菜進口主要由貿易商及農民團體依市場供需自行調節進口補充國內需求，政府從未主動進口冷藏及冷凍蔬菜。

農糧署表示，因應國內夏季汛期常有蔬菜短期供應不足，輔導產地農民團體自5月起冷藏貯存高麗菜、大白菜、蘿蔔、胡蘿蔔及洋蔥等品項，並適時調配供應全台連鎖賣場及批發市場，但政府從未調節釋出報導所提之「小白菜、青江菜」等短期葉菜類。

對於菜價逐步回穩，農糧署說明，8月下旬產地復耕蔬菜漸次恢復供應，台北批發市場8月下旬平均每日蔬菜價格每公斤46元，已較8月上、中旬54.5元下跌15.6%，整體價格逐漸回穩，但因部分復耕青江菜、蚵仔白到貨品質參差價格下跌，才導致短期葉菜類平均每公斤交易價格34.9元，較近5年同期42.7元下跌18.3%，目前國內整體蔬菜價格仍屬汛期合理價格範圍。

