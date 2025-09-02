台中市26萬多盞路燈納管！ 加裝GPS加速報修與維修

在市議員施志昌（右）建議下，台中市26萬多盞路燈已全部編號納管。（記者歐素美攝）

2025/09/02 15:38

〔記者歐素美／台中報導〕民進黨台中市議員施志昌於去年議會總質詢時指出，台中市路燈管理長期存在「縣市不同調」的問題，導致維修效率不一，建議建設局統一納管，今天並邀集相關單位至大安會勘路燈維護狀況；建設局養護工程處表示，今年起已展開全面清查及全面納管，不論是縣市政府或過去鄉鎮市公所所設置的路燈，皆統一編號管理，並逐步加裝GPS定位系統，以加速報修與維修效率。

施志昌指出，早期台中縣區許多路燈由鄉鎮公所自行設置，但因資料不完整，部分並未納入管理。直至103年後才開始有系統列冊，但因資料不足，導致位置難以查找，一旦遇上颱風等天災損壞，常無法即時修復，只能仰賴里長協助巡查，維修效率不彰。

他強調，今年養工處推動全市路燈統一納管、維修與汰換，正是補齊城鄉差距的重要政策，肯定市府願意面對問題並改善，因為「路平、燈亮、水溝通」向來是市政基本功，其中「燈亮」更直接影響居民出入便利、社區治安與交通安全。

大安區南庄里長陳炳煌表示，過去里民多次反映路燈報修卻遲遲未獲處理，造成民眾不便，今年起部分路燈維修速度明顯提升，但仍有少數案例出現「報修多次未果」的情形，他期盼市府能持續精進，確實提升維修效率。

養工處科長洪智文表示，今年起全市路燈不分設置單位，只要是過去市府單位所設或是台電正式供電的路燈，統一由養工處負責維護，目前清查登錄在冊的路燈數量約26萬8千盞，凡納管的路燈都會加掛新的編號名牌及通報專線，並逐步裝設GPS定位系統，民眾只要提供編號即可快速派工維修，確保市民需求能即時回應。

洪智文指出，若有路燈設於門禁管制區或私人土地，原則上仍會先行修復，以保障公共安全，再透過會勘判定是否符合公益性，決定是否正式納管。

