林俊憲化身型男大主廚 號召中秋義賣助植物人

2025/09/02 14:56

〔記者王姝琇／台南報導〕創世基金會台南院今年至8月照護經費受關稅、國際情勢、物價等因素衰退逾500萬，急需捐款及義賣補足短缺。立委林俊憲今化身型男大主廚製作月餅，也拋磚引玉捐助10萬元，號召認助創世文旦義賣禮盒。

中秋佳節將至，林俊憲今天化身型男大主廚、擔任創世中秋義賣大使，攜手糕點師傅現場製作月餅，提前陪伴因車禍成植物人的阿昌及家人同慶中秋。同時，也捐助10萬元為植物人照護需求發聲，號召民眾認助創世推出的文旦義賣禮盒。

創世基金會台南分院長年照顧著60位清寒家庭植物人，今年因不景氣面臨龐大經費壓力。林俊憲表示，台南挺過風災，地方農漁業受衝擊，文旦農家雖也面臨滿地落果的嚴重災損，但堅韌的愛心卻未曾退縮，11年來支持創世基金會的「汽球彥文旦果園」，在風災中遭重創，卻依然無償捐出600斤麻豆老欉文旦做公益，為創世注入一股暖流。

汽球彥文旦果農李明彥強調，創世已經照顧植物人39年，而幫助台南的植物人朋友已成為使命，是一份值得堅守的承諾，土地銀行東台南分行、台南市記帳士公會、尚沃企業等單位也加入愛心行列，陸續認助。

創世基金會台南院院長孫淑媛表示，推出麻豆文旦禮盒和月餅禮盒義賣收入扣除成本後全數用於植物人常年服務經費。義賣網址愛心義賣

立委林俊憲今化身型男大主廚製作月餅，也拋磚引玉捐助10萬元，號召認助創世文旦義賣禮盒。 （記者王姝琇攝）

