為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園市環保葬逐年成長仍居六都後段班 市府研議環保葬鼓勵金計畫

    桃園市近3年每年約有1500位武生者採環保葬，數字逐漸成長，但比率在6都仍排名後段班，圖為樹葬。（民政局提供）

    桃園市近3年每年約有1500位武生者採環保葬，數字逐漸成長，但比率在6都仍排名後段班，圖為樹葬。（民政局提供）

    2025/09/02 14:58

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市近3年每年平均約1500名往生者採環保葬，數字逐漸成長，但比率在6都仍排名後段班，對此，市府民政局禮儀事務科長游琇茹表示，今年起推行「生前預立環保葬意願登記」，迄今近千人完成登記，另研議「環保葬鼓勵金計畫」，並持續規劃現有4個樹葬區擴充及改善措施。

    桃市公立納骨塔共20處，截至目前使用量逾63%，其中，楊梅、平鎮、龍潭、大溪容量僅能使用到2028年，而全市2022到2024年採環保葬人數，從1490人提高到1590人、1681人，儘管逐年成長，但採環保葬人數占死亡人數比率仍在6都後段班，僅高於新北市。

    6都環保葬比率以台北市46.28%遠高於其他城市，其次為高雄市23.33%、台中市15.61%、台南市10.93%、桃園市10.51%、新北市5.45%。

    審計部桃園市審計處於去年度桃園市總決算審核報告中指出，桃市環保葬推動成效還有很大的成長空間，市府應持續加強民眾對環保葬的認識與接受度，並研議適當的誘因機制。

    游琇茹說，桃市環保葬分為樹葬、海葬，今年以來海葬32位、樹葬980位，其中，蘆竹樹葬區483位、龍潭302位、楊梅170位、大園25位，為持續推廣及提高環保葬意願，今年元旦起推動生前預立環保葬登記，迄8月底已有967人完成登記。

    桃園市近3年每年約有1500位往生者採環保葬，數字逐漸成長，但比率在6都仍排名後段班，圖為海葬。（民政局提供）

    桃園市近3年每年約有1500位往生者採環保葬，數字逐漸成長，但比率在6都仍排名後段班，圖為海葬。（民政局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播