桃園市環保葬逐年成長仍居六都後段班 市府研議環保葬鼓勵金計畫

桃園市近3年每年約有1500位武生者採環保葬，數字逐漸成長，但比率在6都仍排名後段班，圖為樹葬。（民政局提供）

2025/09/02 14:58

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市近3年每年平均約1500名往生者採環保葬，數字逐漸成長，但比率在6都仍排名後段班，對此，市府民政局禮儀事務科長游琇茹表示，今年起推行「生前預立環保葬意願登記」，迄今近千人完成登記，另研議「環保葬鼓勵金計畫」，並持續規劃現有4個樹葬區擴充及改善措施。

桃市公立納骨塔共20處，截至目前使用量逾63%，其中，楊梅、平鎮、龍潭、大溪容量僅能使用到2028年，而全市2022到2024年採環保葬人數，從1490人提高到1590人、1681人，儘管逐年成長，但採環保葬人數占死亡人數比率仍在6都後段班，僅高於新北市。

請繼續往下閱讀...

6都環保葬比率以台北市46.28%遠高於其他城市，其次為高雄市23.33%、台中市15.61%、台南市10.93%、桃園市10.51%、新北市5.45%。

審計部桃園市審計處於去年度桃園市總決算審核報告中指出，桃市環保葬推動成效還有很大的成長空間，市府應持續加強民眾對環保葬的認識與接受度，並研議適當的誘因機制。

游琇茹說，桃市環保葬分為樹葬、海葬，今年以來海葬32位、樹葬980位，其中，蘆竹樹葬區483位、龍潭302位、楊梅170位、大園25位，為持續推廣及提高環保葬意願，今年元旦起推動生前預立環保葬登記，迄8月底已有967人完成登記。

桃園市近3年每年約有1500位往生者採環保葬，數字逐漸成長，但比率在6都仍排名後段班，圖為海葬。（民政局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法