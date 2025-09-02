為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    國光客運已停駛14條路線 公路局曝中南部還有6路線面臨斷炊

    交通部公路局運輸組組長梁郭國說明國光客運停駛8條路線的狀況。（記者吳亮儀攝）

    交通部公路局運輸組組長梁郭國說明國光客運停駛8條路線的狀況。（記者吳亮儀攝）

    2025/09/02 14:54

    〔記者吳亮儀／台北報導〕國光客運今天（2日）宣布，9月8日有8條中南部的國道路線將停止發班營運，由統聯客運接續行駛案。交通部公路局更指出，國光客運還有申請6條中南部的其它路線停駛，公路局正在審核中。

    國光客運在上月底已經在南部、屏東停駛6條路線，今天又宣布9月8日起停駛中南部共8條國道路線。公路局運輸組梁郭國今天（2日）說明國光客運的營運狀況，他表示，這8條路線停駛後，加上上月底停駛的6條路線，國光總計有14條路線停駛，僅剩48條路線；國光客運要停駛的這14條路線共有158名駕駛，未來動向包括資遣、轉任其它路線、調任其它站務等。

    梁郭國指出，客運的載客量與武漢肺炎疫情前相比，約剩下6到7成，短途的例如台北到宜蘭等路線有恢復到9成5左右，但中長途的路線僅剩下疫情前的4到5成。

    他指出，載客量下降的原因很多，包括乘車習慣改變、高鐵和台鐵佔去中長途旅行的市場、駕駛員減少、少子女化等都是原因，未來是檢討客運作為中長途的運輸型態是否要改變，例如路段、站位和如何轉乘等，都要檢討。

    梁郭國指出，包括國光客運，今年還有其它客運業者共申請了39條路線停駛，經公路局檢討，其中21條路線可以用既有路線替代，其餘18條路線還是有一定的需求，所以要求客運業者繼續營運。

    國光客運今天（2日）宣布，因公司營運考量，申請台南、高雄、屏東地區等8條中、長途國道客運路線停駛，已獲交通部公路局核定，自9月8日起0時起停止發班營運，並同意自該日起由統聯客運接駛經營1836、1837、1838、1839、1862、1871、1872、1873共8條國道路線。

