農業部擬納狐獴為寵物灰名單 動保團體反對

狐獴是高度社會化的野生動物。（台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會提供）

2025/09/02 14:59

〔記者楊媛婷／台北報導〕為加強寵物管理，農業部擬將寵物分為黑白灰名單，動保團體今（2日）表示，針對農業部擬將狐獴納入寵物灰名單，也就是制定繁殖買賣飼養規範後就准許作為寵物，呼籲農業部不該屈從少數民眾的飼養需求還有繁殖利益，更不該忽視對生態的衝擊，應參考歐日美作法禁養。

部分民眾會將狐獴作為特殊寵物，台灣防止虐待動物協會、台灣動物社會研究會共同發布聲明指出，狐獴是群居動物，通常都是20隻到30隻狐獴為群體，並且各自有精細的分工，狐獴的核心自然行為會挖洞，而狐獴的生理與心理行為難被家庭圈養滿足，許多單獨飼養的狐獴會出現自我傷害與攻擊傾向，對狐獴本身與飼主都會造成危險，而狐獴若逃逸或被遺棄到野外，更會對當地生態造成浩劫，日本沖繩引入近緣物種小印度獴後，為控制其對原生物種影響，耗費近25年及巨額經費才將其根除。

請繼續往下閱讀...

動社與台灣防虐動物協會指出，世界多國對狐獴以及其他獴科動物都採取全面禁止私人飼養政策，歐洲的比利時、荷蘭、義大利、葡萄牙等國明定禁止私人飼養，美國多州也嚴禁私人飼養，其中佛羅里達州考量狐獴等獴科動物具有狂犬病風險入侵潛力及公共安全威脅。內華達、伊利諾與肯塔基州禁止私人持有、運輸或輸入狐獴，採「原則禁止加嚴格管制」，以降低監管成本與生態風險。

兩會表示，現行國內飼養狐獴沒有明確特寵管理規範，若允許合法飼養，可能進一步刺激市場，增加嚴重不當飼養的亂象，而政府也不可能完全監管私人飼養，若未來又有飼主棄養溢出野外，後續成本難以想像，認為禁養是預防問題擴大的必要措施，更能從源頭降低風險，也是管理寵物市場的必要手段之一。

兩會也建議，農業部除以禁養為目標，也應制定過渡期管理配套，確保政策執行及兼顧現有飼主權益，包含要求現有狐獴飼主在過渡期內申報動物數量與健康狀況，接受政府飼養監督，禁止進行繁殖買賣，並加強入境檢疫與非法貿易打擊，防止新個體流入；透過教育提升公眾對野生動物需求的認知，強調「可愛」外表背後的生態責任。

即便在圈養條件下，狐獴依然會表現出強烈的掘洞等自然行為，但許多民眾採用籠鍊養方式飼養狐獴。（台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會提供）

民眾以單調籠養的方式飼養狐獴，許多獨飼案例皆顯示，不當飼養造成狐獴壓力性行為、自我傷害與攻擊傾向，對動物及飼主皆構成風險。（台灣動物社會研究會、台灣防止虐待動物協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法