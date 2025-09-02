全國1.7萬家補習班 教育部強化地方政府管理能力

全國1.7萬家補習班，教育部辦研習強化地方政府管理能力。（教育部提供）

2025/09/02 14:39

〔記者林曉雲／台北報導〕全國有1.7萬家補習班及782家兒童課後照顧中心，教育部為了加強地方政府管理能力，辦理全國短期補習班及兒童課後照顧服務中心業務管理暨公共安全研討會，由律師、消保官等與地方政府代表進行研討和交流。

各縣市補習班主要由地方政府管轄，但不少縣市的稽查人力不足，曾發生審查流於形式，有補習班聘用涉兒少性犯罪的職員，被民眾檢舉才發現，另補習班常見的消費糾紛則如退費問題等。

請繼續往下閱讀...

教育部終身司司長梁學政表示，到今（2025）年9月1日止，全國補習班營運家數共計1萬7697家，兒童課後照顧服務中心營運家數共計782家，教育部期待藉由年度研討會，提升相關業務人員專業知能，使短期補習班及兒童課後照顧服務中心業務朝向優質化發展。

終身司科長吳佳芬說明，教育部為強化地方政府承辦人員對所轄短期補習班及兒童課後照顧服務中心管理知能、兒少保護業務知能及學生交通車宣導，並提升個人資料保護及消費者權益保障意識，特地邀請律師蔡雲卿、律師許斌及宜蘭縣政府消保官王雅琳，分別就相關議題之理論與實務進行分享。

研討會亦邀請地方政府代表就短期補習班班務稽查實務及聯合稽查實務進行經驗分享，以增進與會人員實務執行能力，尤其是針對業務上面臨的問題提出討論，期藉由集思廣益方式，共同研提精進措施，以提升實務管理效能。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法