為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    撞爛賓士車占用停車格近月 礁溪警依廢棄車輛規定查報

    宜蘭礁溪路邊停車格停放1輛被撞爛的白色賓士車，保險桿還掉落地面，雨刷上更夾了厚厚一疊發黃繳費單。（民眾提供）

    宜蘭礁溪路邊停車格停放1輛被撞爛的白色賓士車，保險桿還掉落地面，雨刷上更夾了厚厚一疊發黃繳費單。（民眾提供）

    2025/09/02 14:55

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪鄉礁溪路邊停車格停放1輛被撞爛的白色賓士轎車，保險桿還掉落地面，雨刷上更夾了厚厚一疊發黃繳費單，最舊一張單子是上月12日，車主已近1個月未現身移車，警方調查發現車輛沒有肇事紀錄且才剛過戶，因霸占停車格許久加上外觀破損嚴重，今天依占用道路廢棄車輛認定標準進行查報。

    這輛白色賓士車的車頭毀損嚴重，不僅引擎蓋撞凹掀起，保險桿還掉落，停在礁溪路邊停車格內十分醒目，有民眾認為影響市容有礙觀瞻，占用車格行為也不被認同，讓無法停車者相當困擾。

    因車輛停放車格內，收費員每天按時開單計費，雨刷上累積一疊收費單，多數已泛黃，收費員也很無奈，疑惑車主或家屬為何不趕快移車；附近民眾透露曾看到有人開車門拿東西，但應該不是修車人員，若以每小時30元計算，每天14小時，停車費應該近萬元。

    經警方調查，該車沒有肇事紀錄，而且車輛才剛過戶，目前已依廢棄車輛認定標準及查報處理辦法，在車窗上張貼公告，另會發函，函到7日內車主若未處理就會進行拖吊，新舊車主均未接電話，會持續聯繫盡快移置車輛。據了解，舊車主戶籍地在宜蘭，過戶給北部某公司，成為公司車。（15:39更新）

    白色賓士轎車雨刷上夾著一疊發黃停車收費單。（民眾提供）

    白色賓士轎車雨刷上夾著一疊發黃停車收費單。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播