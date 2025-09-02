撞爛賓士車占用停車格近月 礁溪警依廢棄車輛規定查報

宜蘭礁溪路邊停車格停放1輛被撞爛的白色賓士車，保險桿還掉落地面，雨刷上更夾了厚厚一疊發黃繳費單。（民眾提供）

2025/09/02 14:55

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭礁溪鄉礁溪路邊停車格停放1輛被撞爛的白色賓士轎車，保險桿還掉落地面，雨刷上更夾了厚厚一疊發黃繳費單，最舊一張單子是上月12日，車主已近1個月未現身移車，警方調查發現車輛沒有肇事紀錄且才剛過戶，因霸占停車格許久加上外觀破損嚴重，今天依占用道路廢棄車輛認定標準進行查報。

這輛白色賓士車的車頭毀損嚴重，不僅引擎蓋撞凹掀起，保險桿還掉落，停在礁溪路邊停車格內十分醒目，有民眾認為影響市容有礙觀瞻，占用車格行為也不被認同，讓無法停車者相當困擾。

因車輛停放車格內，收費員每天按時開單計費，雨刷上累積一疊收費單，多數已泛黃，收費員也很無奈，疑惑車主或家屬為何不趕快移車；附近民眾透露曾看到有人開車門拿東西，但應該不是修車人員，若以每小時30元計算，每天14小時，停車費應該近萬元。

經警方調查，該車沒有肇事紀錄，而且車輛才剛過戶，目前已依廢棄車輛認定標準及查報處理辦法，在車窗上張貼公告，另會發函，函到7日內車主若未處理就會進行拖吊，新舊車主均未接電話，會持續聯繫盡快移置車輛。據了解，舊車主戶籍地在宜蘭，過戶給北部某公司，成為公司車。（15:39更新）

白色賓士轎車雨刷上夾著一疊發黃停車收費單。（民眾提供）

