93軍人節航空禮遇1次看！軍人空位升等商務艙 桃機購物9折

今年九三軍人節現役軍人搭乘華航、華信、長榮、立榮及星宇國際線航班，「有機會」升等商務艙。（記者吳亮儀攝）

2025/09/02 14:46

〔記者蔡昀容／台北報導〕明天（3日）是九三軍人節，國籍航空響應敬軍理念，軍人節當天，現役軍人搭乘華航、華信、長榮、立榮及星宇國際線航班，「有機會」升等商務艙。另外，軍人節起一週，國軍官兵憑證於桃園國際機場、松山機場，購物、餐飲享9折起優惠。

9月3日軍人節當天，國籍航空部分國際航班，提供現役軍人空位升等商務艙禮遇。華航及華信航空表示，從松山、桃園、台中、高雄出發的區域線航班，出示我國軍人身分證，於航班報到作業結束後，若商務艙仍有空位，將提供國軍本人免費升等至商務艙。

長榮及立榮航空表示，從桃園、松山或高雄出發的亞洲區域兩艙等航班，國軍持軍人身分證，於出發地機場的長榮航空綜合服務櫃台完成查驗及登記，有機會空位升等商務艙。不適用升等禮遇航班，包括曼谷航班BR75、BR67、BR211、BR201，新加坡航班BR215、BR225，雅加達航班BR237，胡志明航班BR391、BR395，上海航班BR712。

星宇航空表示，從台灣出發的二艙等服務航班（A330或A321neo機型），於報到時出示軍人證進行登記，有機會享空位升等商務艙禮遇。

此外，今年7月1日起，現役軍人搭乘國籍航空公司從台灣出發的國際航班享優先登機。華航及華信航空7月1日起即開放1名同行眷屬共享優先登機禮遇，長榮、立榮、星宇航空、台灣虎航則是9月3日起開放1名同行眷屬共享禮遇；同行眷屬皆須出示現役軍人眷屬身分證。

軍人節起一週，國軍於桃機、松機，購物、餐飲享9折起優惠！

桃園機場也與昇恆昌、采盟免稅店，義美吉盛、誠盟、新東陽商場業者合作，自軍人節起一週，國軍官兵憑證於機場購物及餐飲享9折起優惠，折扣幅度比照聯名卡規格。

