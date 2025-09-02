街友嫌狗吠吵竟偷狗虐殺棄屍基隆河 新北動保處回應了

淡水一名胡姓街友因嫌棄黑狗太吵，竟將李姓飼主綁在漁人碼頭船上的黑狗「Michael」偷走。（淡水警分局提供）

2025/09/02 14:40

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區驚傳虐狗憾事。61歲胡姓街友上月（8月）19日晚間，在淡水漁人碼頭發現一隻李姓飼主綁在船上的黑色米克斯犬「Michael」，因吠聲太吵竟將其偷走，騎腳踏車帶往台北市中山區，過程不僅粗暴拉扯狗繩，更在公園及廟埕多次虐打，最終導致「Michael」死亡，並棄屍基隆河。警方追查後，9月2日將胡嫌查緝到案，訊後依竊盜、毀損及違反動物保護法罪嫌，移送士林地檢署偵辦。

動保處長楊淑方表示，此案淡水分局迅速破案、已將全案依竊盜、毀損及違反動物保護法函請士林地檢署偵辦；另胡因嫌虐殺動物已違反動保法第5條、第6條，故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失，處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬元以上200萬元以下罰金。

據了解，8月19日晚間7時許，胡嫌經過淡水漁人碼頭時，因嫌狗吠聲過大，竟趁隙將「Michael」硬拉下船帶走，隨後騎車行經約23公里，抵達中山區濱江街公園。當地民眾曾聽見狗哀號聲報警，但警方到場時，狗已不見蹤影。數日後，胡男又在景新宮廟埕公然虐待「Michael」，過程被情侶檔錄下並通報，但現場僅留下一輛腳踏車與狗繩，黑狗下落不明。

飼主李姓男子在發現愛犬失蹤後，張貼尋狗啟事並懸賞1萬元盼能找回愛犬，同時向警方報案。淡水警分局鎖定胡男涉有重嫌，並調閱沿線監視器追查。9月2日凌晨，胡嫌返淡水時被民眾認出，隨即通知飼主與警方前來，並帶回偵訊。

淡水警分局表示，全案除依竊盜、毀損罪嫌移送偵辦外，胡男殘忍虐待動物的行為，也已一併函送士林地檢署偵辦。

