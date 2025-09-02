楓港風機疑「偷動工」 屏縣府震怒最高裁罰30萬

縣府組成聯合稽查小組，會勘發現業者違反《區域計畫法》，當場開單告發。（屏縣府提供）

2025/09/02 14:48

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏盛風力發電股份有限公司未經屏東縣政府同意，疑似擅自於枋山鄉楓港地區119筆地號展開整地及施設固定基礎，引發地方居民強烈反彈。縣府今（2日）緊急組成聯合稽查小組，會勘發現業者違反《區域計畫法》第15條及農地使用規定，當場開單告發，最高可裁罰30萬元，並要求限期恢復原狀。縣府強調，絕不允許破壞生態及侵害居民權益的陸域風機開發案。

屏盛公司計畫在枋山鄉農牧用地、交通用地及水利用地上設置風機，卻未完成環境部環評初審，擅自整地並建置6座斜向鋼構拉力基座及1座方型基座。縣府地政處、城鄉發展處、環保局綠能辦公室等單位2日一早火速展開稽查，確認業者未依法申請，農地使用明顯違規。縣府早在2010年公告停止受理農牧用地再生能源設施容許，業者卻無視規定，聲稱僅為「測風塔工程」，仍難逃違法事實。

請繼續往下閱讀...

居民怒火難平，枋山鄉及獅子鄉公所接獲陳情，反對風機開發的聲浪高漲，質疑陸域風機帶來的低頻噪音、眩影等負面影響。縣府已將陳情書函轉環境部，納入環評初審會議，盼中央正視地方心聲。環境部長彭啟明先前也表明不支持陸域風機，縣府更重申絕不核准此案。

屏盛公司9月1日在枋山舉辦說明會，卻遭居民強烈抗議，現場氣氛火爆。傳出居民疑似遭恐嚇，警方已介入調查。縣府指出，該案3月環評初審時已提出質疑，要求業者補正噪音、振動、眩影等影響評估，至今未見資料更新。屏盛公司回應稱整地為測風塔工程，強調事前有發函通知，後續將統一說明。

對此，受屏盛公司委託的瑞風能源澄清，該整地為委託工業技術研究院於麻里巴橋旁進行風力測量研究所需，設置測風塔蒐集風速、溫度、濕度等數據，並非正式風機工程。業者表示，2月至7月間已與經濟部及屏東縣政府持續溝通，7月22日親赴縣府說明測風塔申設程序，8月8日獲縣府函覆，確認測風塔非《建築法》規範之雜項工作物，免申請雜項執照。瑞風能源強調，參考台中、彰化測風塔設置經驗，該設施屬短期研究用途臨時設施，無須雜項執照，並已主動函文民航局、軍方、海巡署等七單位，均獲核准，確保不影響飛航及公共安全。

縣府組成聯合稽查小組，會勘發現業者違反《區域計畫法》，當場開單告發。（屏縣府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法