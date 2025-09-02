為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高屏規模3.9地震！ 最大震度2級

    今日下午2時09分發生芮氏規模3.9地震，位置北緯22.9度，東經120.6度，即在高雄市政府東北方42.9公里，位於高雄市六龜區。（圖擷取自中央氣象署）

    今日下午2時09分發生芮氏規模3.9地震，位置北緯22.9度，東經120.6度，即在高雄市政府東北方42.9公里，位於高雄市六龜區。（圖擷取自中央氣象署）

    2025/09/02 14:28

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今日下午2時09分發生芮氏規模3.9地震，位置北緯22.9度，東經120.6度，即在高雄市政府東北方42.9公里，位於高雄市六龜區。

    根據中央氣象署資訊，各地震度級高雄市地區最大震度2級；屏東地區、台南地區、嘉義地區最大震度1級。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播