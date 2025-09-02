高屏規模3.9地震！ 最大震度2級
今日下午2時09分發生芮氏規模3.9地震，位置北緯22.9度，東經120.6度，即在高雄市政府東北方42.9公里，位於高雄市六龜區。（圖擷取自中央氣象署）
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕今日下午2時09分發生芮氏規模3.9地震，位置北緯22.9度，東經120.6度，即在高雄市政府東北方42.9公里，位於高雄市六龜區。
根據中央氣象署資訊，各地震度級高雄市地區最大震度2級；屏東地區、台南地區、嘉義地區最大震度1級。
