中元節將至 屏縣環保局推新紙錢三燒

2025/09/02 14:28

〔記者羅欣貞／屏東報導〕中元節將至，民眾祭祀祖先、超度亡靈、祈求平安，預計將有大量紙錢密集焚燒，為兼顧傳統民俗文化及環境保護，屏東縣環保局呼籲民眾響應「新紙錢三燒」，誠心祭拜之餘，也為環境保護盡一份心力。

屏東縣環保局表示，為減少祭祀產生的空氣污染，持續配合環境部「集中燒」、「適量燒」、「替代燒」等新紙錢三燒政策，免費收集各廟宇、社區及公寓大廈等單位的紙錢，統一載運至屏縣「金屏安環保金爐」集中焚燒，透過環保金爐的先進防制設備，可有效去除99%以上的空氣污染物。

此外，推動「以金代金」政策，信眾可自行選擇不使用紙錢，改以祭拜開運金幣，金幣經過爐後帶回家可常保平安，民眾也可至各大便利超商機檯點選以功代金，將原本欲購買紙錢的錢捐給慈善團體，在保護環境的同時也做功德。

屏縣府環保局呼籲，中元普度首重誠心，不一定非要燒大量紙錢才能獲神明保佑，民眾可採對環境友善的祭祀方式，多加利用政府所提供的環保祭祀服務，以誠心及濟世的心態普度，更勝多燒紙錢。

