彰化家扶中心義賣15盆蘭花 第一盆特大號3000元賣出

今天彰化家扶中心現場，出現15盆來自民眾黨彰化縣黨部的蘭花，家扶義賣開喊，吸引人搶買。（家扶提供）

2025/09/02 15:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕民眾黨彰化縣黨部最近揭牌收到的祝賀蘭花，現在成了弱勢家庭的溫暖助力！彰化家扶中心收到這份特別的禮物後，立刻將15盆蘭花PO上網義賣，第一盆特大號的蘭花旋即以3000元的好價錢賣出，搏得好彩頭。隨後更有民眾主動上門認購，讓這份愛心循環不斷。

今天（2日）家扶中心開著3.5噸貨車，前往民眾黨彰化縣黨部，將揭牌大會收到的15盆蘭花全數載回，這些蘭花大小不一，家扶中心公關專員林滿麗表示，義賣價格從小盆1000元、中盆2000元到特大盆3000元不等，全部所得都將納入家扶扶幼專款，幫助更多弱勢家庭。

這份愛心感動了許多人，縣議員賴清美也響應，號召八大傢俱的筆哥認購了2盆蘭花，為公益盡一份心力。還有孝順的女兒特地在媽媽生日這天，買了蘭花送給媽媽，不僅獻上祝福，也同時做了公益，讓這份禮物更具意義。更有許多阿公阿嬤聽到家扶在做善事，也特地前來愛心響應，讓現場充滿溫馨氣氛。

家扶中心主任王震光對此表示，他非常感謝民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭把這15盆蘭花捐給家扶做義賣，所得將全數作為家扶扶幼專款，讓這份愛心化為最實際的幫助。

溫宗諭也說，黨部秉持「以民為本」的理念，希望將大眾的祝福轉化為實際的社會力量。除了捐贈蘭花義賣，揭牌典禮上的茶點也特別選用「肯納兒烘焙坊」的點心，藉此支持自閉症青年，讓愛心能在生活的每個細節中發芽。

