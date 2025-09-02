為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    日文版「捷運旅遊摺頁」缺漏字出包 新北觀旅局：追究廠商責任

    新北市議員陳世軒接獲民眾反映新北日文版捷運地圖33站名缺漏字出包。（新北市議員陳世軒提供）

    新北市議員陳世軒接獲民眾反映新北日文版捷運地圖33站名缺漏字出包。（新北市議員陳世軒提供）

    2025/09/02 13:57

    〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市觀光旅遊局提供的「日文版捷運MRT地圖與旅遊摺頁」，近日被民眾發現捷運地圖竟多達約33個站名出現缺漏字或不明符號等烏龍，新北市議員陳世軒批評觀旅局沒仔細驗收，造成遊客困惑，影響新北市形象。觀旅局今回應，已完成折頁更新修正，並配送至新北市各旅遊服務中心及相關站點上架，針對前開舊版錯誤，後續將依法追究相關廠商責任。

    陳世軒接獲民眾反映，配發到各新北旅遊服務中心的「烏龍」日文版旅遊折頁，疏失包括「新莊」印成「新☒」、「新北產業園區」變成「新北產業園☒」、「民權西路」變成「民☒西路」，共約33個站名出現這樣的缺失。

    陳世軒表示，觀旅局推廣國際觀光，結果發給日本遊客的旅遊摺頁竟是NG瑕疵品，顯然沒仔細校對、驗收，他要求觀旅局立刻全面清查，釐清廠商印刷疏失跟局處驗收不力責任，同時檢討後續印刷採購流程，嚴格把關外語旅遊資訊品，才能展現國際觀光城市的專業水準。

    觀旅局指出，之前經查有誤部分是日文版摺頁的捷運地圖中部分站點印刷有誤，當時發現時就立即更正，新修正版本也完成印製發送各旅遊中心，舊的瑕疵版本也進行下架回收作業，後續將持續以滾動方式，編修觀光旅遊摺頁，與查核印製作業過程，務求內容正確完善，提升整體旅遊服務品質。

    新北市日文版捷運地圖33站名缺漏字出包，觀旅局將追究相關廠商責任。（新北市議員陳世軒提供）

    新北市日文版捷運地圖33站名缺漏字出包，觀旅局將追究相關廠商責任。（新北市議員陳世軒提供）

    新北市議員陳世軒接獲民眾反映新北市日文版捷運地圖33站名缺漏字出包。（新北市議員陳世軒提供）

    新北市議員陳世軒接獲民眾反映新北市日文版捷運地圖33站名缺漏字出包。（新北市議員陳世軒提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播