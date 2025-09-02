報價不一致！蛋商公會宣布雞蛋產地價每台斤調降3元 雞協批操縱蛋盤

蛋商公會表示隨菜價走跌，2日起雞蛋產地價每台斤調降3元，批發價週四跟進。（資料照）

〔記者楊媛婷／台北報導〕北市蛋商公會今（2日）宣布，即起雞蛋產地價調降3元，每台斤從36.5元調降為33.5元，批發價則於週四跟進，每台斤從46元調降到43元，不過蛋商公會的產地價報價，和日前宣布將統一對外公布產地價的中華民國養雞協會不一致，雞協批，蛋商明顯操控蛋價。

隨菜價走跌，北市蛋商公會理事長林天來表示，目前團膳業者又開始轉向多用青菜，雞蛋用量稍減，經和全台各縣市蛋商公會等開會後決定，即起雞蛋產地價每台斤從36.5元調整到33.5元，批發價則於9月4日跟進，從目前的每台斤46元調整到43元。

不過雞協因不滿現行蛋價都是批發先漲、產地先跌，且批發與產地價差達9.5元等蛋價議定機制，7月時決議將由雞協主導雞蛋產地價報價，並於9月1日起施行，而雞協原決議本週雞蛋產地價不變，仍維持每台斤36.5元，雞協副理事長林漢章表示，蛋商已通知蛋農要調降每台斤產地蛋價3元，等同是在一週內先漲2元再反跌3元，市況明明雞蛋銷售暢旺，又因批發先漲、產地先跌，隨今天跌價，蛋農上週六到這週四的蛋價都會以今天的價格結算，讓蛋農利潤受損，批蛋商公會操作蛋盤，呼籲公平會應介入調查。

對於蛋商公會、養雞協會產地蛋價報價不一，林漢章表示，蛋商公會完全不甩雞協，也質疑在雞協做出這週不降產地蛋價決議後，蛋商公會今天立刻調降，是刻意要下馬威，對於產地蛋農到底會依哪個協會的報價為準？林漢章無奈表示，目前蛋農仍會以蛋商公會報價為主。

林天來表示，相比今年雞蛋的最低點跟最高點，兩者價差達14元，隨市況隨時調整價格合理，也指出蛋價非北市蛋商公會自行決定，價格都是遵從市場機制，漲跌都必須全台各縣市蛋商公會超過半數同意才會發布。

至於批發先漲、產地先跌，林天來表示，雞蛋採取包銷制，蛋商要承受庫存等風險，因此長久以來才會有這類制度設計。

