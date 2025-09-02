雨來了！ 大台北、中南部對流發展旺盛 不排除有冰雹

今日午後中南部地區及大台北地區有對流發展。（取自中央氣象署官網）

2025/09/02 13:48

〔記者林志怡／台北報導〕今日午後對流系統發展旺盛，中央氣象署預報員張竣堯說明，今日台灣仍受到高層冷心低壓影響，西半部地區普遍有午後雷陣雨發展，且對流發展可能較為劇烈，降雨時間也比較長，可能延續至傍晚，提醒民眾注意雷擊、強陣風，且不排除再有冰雹。

張竣堯指出，今日中南部中午前就有零星對流出現，北部近一小時也有對流明顯發展，由於高層冷心低壓影響持續，有利於對流發展，降雨強度較強，延續時間也會比較長一些，提醒民眾注意局部較大雨勢，也不排除有劇烈天氣現象出現。

此外，中央氣象署指出，目前台灣東方的太平洋海面仍是太平洋高壓勢力範圍，南海至菲律賓東方海面依舊是熱帶擾動消長環境，台灣週四前就會持續受到高層冷心低壓影響，直到週五高壓再度增強，天氣才會逐漸好轉。

另菲律賓東方海面有一處低氣壓，往北移動，通過琉球東邊海面，期間緩慢發展，並在週四、週五抵達日本附近，但何時增強為颱風、或將維持在熱帶性低氣壓強度，都還有待觀察。

中央氣象署說明，週五過後天氣稍微穩定，恆春半島仍有短暫降雨機率，西半部地區、東半部山區仍有午後雷陣雨區域，但雨區稍小一些，週六則受到南方雲系接近，東半部地區、恆春半島有短暫降雨機率，其他地區有午後雷陣雨。

週日至下週一，花東、南部地區有短暫降雨，中部以北、東北部山區有午後陣雨，且接下來一週，西半部高溫仍維持在35度左右，局部地區有36度高溫，東北部地區氣溫則落在33至34度。

今日午後中南部地區及大台北地區有密集閃電發生。（取自中央氣象署官網）

