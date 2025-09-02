為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    雨來了！ 大台北、中南部對流發展旺盛 不排除有冰雹

    今日午後中南部地區及大台北地區有對流發展。（取自中央氣象署官網）

    今日午後中南部地區及大台北地區有對流發展。（取自中央氣象署官網）

    2025/09/02 13:48

    〔記者林志怡／台北報導〕今日午後對流系統發展旺盛，中央氣象署預報員張竣堯說明，今日台灣仍受到高層冷心低壓影響，西半部地區普遍有午後雷陣雨發展，且對流發展可能較為劇烈，降雨時間也比較長，可能延續至傍晚，提醒民眾注意雷擊、強陣風，且不排除再有冰雹。

    張竣堯指出，今日中南部中午前就有零星對流出現，北部近一小時也有對流明顯發展，由於高層冷心低壓影響持續，有利於對流發展，降雨強度較強，延續時間也會比較長一些，提醒民眾注意局部較大雨勢，也不排除有劇烈天氣現象出現。

    此外，中央氣象署指出，目前台灣東方的太平洋海面仍是太平洋高壓勢力範圍，南海至菲律賓東方海面依舊是熱帶擾動消長環境，台灣週四前就會持續受到高層冷心低壓影響，直到週五高壓再度增強，天氣才會逐漸好轉。

    另菲律賓東方海面有一處低氣壓，往北移動，通過琉球東邊海面，期間緩慢發展，並在週四、週五抵達日本附近，但何時增強為颱風、或將維持在熱帶性低氣壓強度，都還有待觀察。

    中央氣象署說明，週五過後天氣稍微穩定，恆春半島仍有短暫降雨機率，西半部地區、東半部山區仍有午後雷陣雨區域，但雨區稍小一些，週六則受到南方雲系接近，東半部地區、恆春半島有短暫降雨機率，其他地區有午後雷陣雨。

    週日至下週一，花東、南部地區有短暫降雨，中部以北、東北部山區有午後陣雨，且接下來一週，西半部高溫仍維持在35度左右，局部地區有36度高溫，東北部地區氣溫則落在33至34度。

    今日午後中南部地區及大台北地區有密集閃電發生。（取自中央氣象署官網）

    今日午後中南部地區及大台北地區有密集閃電發生。（取自中央氣象署官網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播