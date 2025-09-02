為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    宜蘭辦嚴選米冠軍預測 抽中就吃1年份免費好米

    宜蘭縣政府推出嚴選米競賽，今年更加碼舉辦預測冠軍活動，7日開放試吃票選人氣獎，另準確預測冠軍的民眾，還有機會抽中1年份好米。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府推出嚴選米競賽，今年更加碼舉辦預測冠軍活動，7日開放試吃票選人氣獎，另準確預測冠軍的民眾，還有機會抽中1年份好米。（宜蘭縣政府提供）

    2025/09/02 14:11

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭米1年1收，加上清澈水源灌溉，米粒飽滿還保留原始米香，深獲市場歡迎；宜蘭縣政府推出嚴選米競賽，今年更加碼舉辦預測冠軍活動，7日開放試吃票選人氣獎，另準確預測冠軍的民眾，還有機會抽中1年份免費好米，重達50公斤，預計抽出5名幸運兒。

    宜蘭嚴選優質米冠軍賽，第一回合人氣票選及專家評審將於9月7日上午10點在國立傳統藝術中心宜蘭園區月河廣場舉行。縣府表示，活動邁入第8年，今年有32名農友參賽，經6月第一階段田間檢查、第二階段農藥殘留檢驗，以及第三階段SGS農產品檢驗服務的DNA鑑定，與稻穀多重分析等篩選後，僅17人晉級。

    縣府指出，7日為冠軍賽第一回合人氣票選，提供民眾現場報名盲測試吃，完成試吃及票選前100人可獲精美小禮物，另邀請10名美食專家評比，占競賽總成績10％；另外40％為機器檢測品質，50％則是「觀能品評」，會有7名米領域專家，進行視、味、嗅、觸、聽覺等五官評審。

    縣府說，7日當天加碼預測冠軍活動，民眾前往現場投票，並準確預測今年宜蘭嚴選米冠軍得主者，在17日冠軍出爐後，將由主辦單位公開抽出5位幸運得主，可免費獲得50公斤宜蘭嚴選米。

    宜蘭米1年1收，加上清澈水源灌溉，米粒飽滿還保留原始米香，深獲市場歡迎。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭米1年1收，加上清澈水源灌溉，米粒飽滿還保留原始米香，深獲市場歡迎。（宜蘭縣政府提供）

