    生活

    激發師生潛能 屏東潮和國小校長謝相如獲教育部領導卓越獎

    屏東縣立潮和國小校長謝相如榮獲2025年教育部校長領導卓越獎。（屏東縣政府提供）

    2025/09/02 13:45

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣立潮和國小校長謝相如以素養導向課程為核心，結合數位教學、英語強化、多元社團及校本課程，培養學生探究、溝通與行動的能力，讓每個孩子都能發揮潛能，今年榮獲教育部校長領導卓越獎。

    謝相如辦學秉持「平衡基礎與創新，激發師生潛能」理念，她表示，教育應在創新和傳統之間找到一條平衡前進的道路，所以學校課程從學生生活出發，結合世界議題與在地文化，培養學生思辨力與行動力。

    謝相如的領導作風也堅持「以行動引領，用專業成就師生未來」，因此相當重視教學專業對話機制的建立，以此帶動校本課程發展、推動雙語教學與數位轉型，並落實教師社群共學。

    謝相如說，領導不是管理事情，而是激勵人心，讓一群願意不斷學習、不怕挑戰的師生團隊，攜手走出自己的教育故事。

    屏東縣政府教育處長陳國祥表示，謝相如校長在潮和國小的教育模式相當值得肯定；屏東縣的校長們也都各具不同的領導特色，期待能繼續以創新的理念和領導，推動屏東教育的發展點亮屏東，讓屏東的孩子在豐富、多元與創新的學習環境中茁壯成長，為屏東教育創造更美好的未來。

