逢甲大學宿舍精美高級爆紅 蔡英文曝「我也去過」

蔡英文今日於Threads發文表示，「最近爆紅的『逢甲宿舍』，我也去過。」。（圖擷自蔡英文Threads）

2025/09/02 14:53

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕一位逢甲大學的新生近日分享學生宿舍寢室照、公共洗手台等照片，由於外觀精美引發不少關注，對此，前總統蔡英文今表示，她也去過「逢甲宿舍」，同時邀請該校新生們分享宿舍開箱文，分享喜悅。

蔡英文今日於Threads發文表示，「最近爆紅的『逢甲宿舍』，我也去過。」她當總統時，為了讓同學們擁有更優質的住宿環境，在2019年時，投入5年50億的預算，啟動4項補助，其中1項就是補助學校新建、整建校內宿舍貸款利息。

請繼續往下閱讀...

蔡英文說，後續幾年，我們還投入了年輕人的「租金補貼」，賴清德總統為縮小公私立大學學費的差距，實現教育平權，也推動「私立大學學費補助」，讓就讀私立大學的同學們，可以減免學雜費3萬5000元。

蔡英文指出，「年輕人是台灣未來的希望，將國家資源投入在年輕人身上，讓大學生住得更舒適，讓年輕人活得更自在，是我們在過去、現在一直在做的事情。」

串文發布後，有一名逢甲大學學生留言說「謝謝小英總統，在逢甲下課後有非常舒適的宿舍」，還有網友大讚「好高級哦」、「好讚，很像住高級公寓！跟20年前的大學宿舍比起來真的改善非常多」。

逢甲大學學生留言。（圖擷自Threads）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法