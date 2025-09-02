雙鐵+住宿推低碳旅遊優惠 台鐵送抵用券、高鐵票78折起

交通部為推動低碳旅遊，與雙鐵及業界合作，2日舉辦宣傳活動，民眾搭乘雙鐵並入住合作飯店可享優惠。（記者蔡昀容攝）

2025/09/02 13:47

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部、雙鐵及業者合作推動低碳旅遊，提供超過170個「行＋宿」優惠方案，包括搭台鐵入住永續認證旅宿，即可兌換200元台鐵便當或禮賓室抵用券；或購買高鐵飯店聯票，可享車票78折起優惠。優惠辦至年底。

交通部今天（2日）舉行低碳旅遊宣傳活動。常務次長林國顯表示，觀光署以「台灣旅宿網」為推廣平台，建立「住宿X低碳運具」專區，提供含雙鐵及旅宿的低碳旅遊優惠，並於網頁搜尋條件新增「永續旅遊」選項，方便民眾查找具備永續認證、環保標章的旅宿。

台鐵方面，搭乘對號列車並入住永續認證旅宿，可兌換2張面額100元的台鐵便當抵用券或禮賓室抵用券；旅客須提供台鐵車票（訖站為飯店所在地區，日期須為入住或退房日）及飯店發票，以電子郵件或郵寄方式向台鐵兌換，兌換期限至今年12月31日止。另也有結合特色體驗、在地文化、食材與永續旅宿的觀光列車特色遊程可選擇。

高鐵方面，旅客於合作飯店官網訂房時加購高鐵票，可享加購平日78折、假日85折起的車票優惠，乘車次月可參與抽獎，抽萬元住宿券、高鐵半價乘車券等禮。高鐵會員在活動期間，若於具環保標章旅館合作飯店購買前述的高鐵飯店聯票，並透過App手機取票並完成搭乘，每票加贈100會員點數。

觀光署副署長黃荷婷表示，除了結合雙鐵及旅宿，接下來還有雙鐵場站至旅宿這段交通需要解決，觀光署會提出新想法，與旅宿業進一步合作，讓自由行旅客更加便利。

台鐵總經理馮輝昇表示，台鐵以經典便當、舒適禮賓室及深度探索的觀光列車為三大亮點，鼓勵旅客低碳旅行。每人每公里產生的二氧化碳，搭乘自強號36公克、區間車55公克，遠低於自行駕車115公克，「搭台鐵，愛台灣、愛地球！」

高鐵較早執行高鐵飯店聯票活動，資深副總經理顏昭立指出，今年上半年吸引逾6.8萬人次參與，超過三分之一使用手機取票，低碳旅遊觀念正逐步擴散落實。高鐵每人每公里碳排是30公克，是低碳旅遊好選擇。

