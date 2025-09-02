台積電善心夫婦再送暖 竹縣獲贈第1輛兒少保護專車

吳女士（左3）今天代表夫婿周先生一起捐兒少保護專車和200份月餅禮盒給新竹縣。（記者黃美珠攝）

2025/09/02 14:02

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣政府社會處在縣議員蔡志環牽線下，獲得善心的台積電周姓夫婦捐贈全縣首輛兒少保護專車，今天早上由周妻代表捐贈，把象徵這輛專車的背板交到縣長楊文科手中，周氏夫妻也再捐200份秋節禮盒要給弱勢家庭的青少年孩子們品嚐，楊文科則回贈感謝狀和獎座，感謝周氏夫妻長期熱心公益的義行。

楊文科說，這輛兒少保護專車，未來將在社會處同仁處理兒虐、安置或其他緊急個案時派上用場，用行政效率和機動性，透過這份社會資源守護縣內兒童與少年的人身安全。

他說，周氏夫婦熱心公益，上個月也才剛捐助精密隧道式血壓計等醫療器材給竹北大安醫院，這次又捐車、送月餅護幼，讓人欽佩。

代表先生到場的吳女士說，作為在地一分子，能用實際行動幫助公部門照顧弱勢兒少，是責任也是榮幸。她希望能夠拋磚引玉，帶動更多企業或個人加入公益行列，未來，也將持續關注竹縣的社福發展與需要，適時提供所需要的資源。

促成今天美事的縣議員蔡志環說，社福單位在推動兒少保護工作上常面臨資源不足，特別是緊急訪視偏鄉的工作更是艱困。她希望這個捐贈能成為社工人員穩定支援的力量，所以呼籲更多企業響應，一起打造更友善、有力的兒少保護網絡。

縣府社會處長陳欣怡說，前述200份中秋月餅禮盒，他們將由社福中心社工依專業評估，適切分送給弱勢家庭分享，讓這些家庭的孩子們能感受到社會的關懷。

新竹縣長楊文科（左）致贈感謝獎座給吳女士（右）及其夫婿周先生。（記者黃美珠攝）

