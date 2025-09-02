為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    生多所結合開放資料、遙測數據製圖 玉帶鳳蝶棲地分布更清晰

    玉帶鳳蝶成蝶偏好出現於荒地、林道兩側或森林邊緣等開闊環境。（生多所提供）

    2025/09/02 13:36

    〔記者楊媛婷／台北報導〕農業部生物多樣性研究所運用遙測大數據，結合全球生物多樣性資訊機構開放的物種分布資料，突破過往傳統製圖在時間與空間解析度限制，讓分布在恆春半島的玉帶鳳蝶棲地分布更清晰，也凸顯物種對棲地特徵的偏好，將有助後續物種調查與保育規劃。

    過去的棲地地圖多半都是靠長期氣候統計數據或土地利用分類製作，解析度低、更新時間長，也無法掌握環境中的細微差異，進而導致棲地誤判等，生多所團隊導入現代遙測技術，透過遙測雲端分析平台（Google Earth Engine），調用大量Sentinel系列衛星影像，並從中萃取出可反映棲地植被綠度、濕度與開闊度等環境因子，作為製圖依據。

    生多所表示，結合相關數據後的製圖可更真實且細緻地呈現棲地環境特徵，有效提升潛在棲地的辨識能力。此外，製圖過程完全採用公開可得的物種資料與雲端分析工具，不僅降低研究門檻，也讓方法容易複製，有助推展應用至更多物種或地區。

    生多所指出，相關數據結合的製圖可提升製圖效率與可信度，也可以提供保育規劃更明確指引，也強調玉帶鳳蝶分布圖已經展現開放資料與遙測數據整合後的加乘效益，未來會陸續應用在其他物種。

    傳統模型與遙測數據模型所繪製的棲地地圖比較後可看出，遙測數據模型更精細準確。（生多所提供）

