苗縣貓裏返青達人誌記錄青年返鄉築夢故事 激勵更多青年返鄉

苗栗縣《貓裏返青達人誌》，記錄多位青農返鄉的心路歷程與夢想實踐。（記者張勳騰攝）

2025/09/02 13:49

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府今（2）日舉辦《貓裏返青達人誌》新書發表記者會，縣長鍾東錦、返鄉青年代表等人共同見證專書出版，這本書完整記錄多位青農返鄉的心路歷程與夢想實踐，盼激勵更多青年返鄉。

苗縣府勞工及青年發展處長王浩中表示，這本書是由私立朝陽科技大學工業設計系主導「貓裏法默跨域永續躍升計畫」成果集結而成，完整記錄青農返鄉的心路歷程與夢想實踐，內容涵蓋無毒芋頭、有機紅棗、優質稻米等在地農產發展故事，呈現青年結合設計力、品牌力與行銷策略的創新作為。返鄉青年們的努力已為苗栗縣農業、文創、觀光及地方注入嶄新活力。

計畫主持人朝陽科大工業設計系主任李雁隆指出，這本書的誕生過程也彰顯大學社會責任（USR）計畫的重要角色；朝陽科大協助青年盤點特色、導入設計思維與創新經營模式，並陪伴走入社區，形成「學界＋青年＋在地」合作模式，不僅提高返鄉成功率，更帶動社區永續發展。

鍾東錦表示，苗縣府近年積極推動青年政策，包括創業輔導、貸款利息補貼、就業媒合、培力課程及青創基地設立等，盼吸引更多青年返鄉，未來也研擬編列預算，補貼青年返鄉創業貸款利息補貼。

苗縣府勞青處指出，這本《貓裏返青達人誌》將贈送至全縣18鄉鎮圖書館與縣立圖書館，分享這些返青故事，進一步體會青年投入家鄉發展的價值。

苗栗縣《貓裏返青達人誌》新書發表，苗栗縣長鍾東錦（右）到場見證。（記者張勳騰攝）

苗栗縣《貓裏返青達人誌》新書發表，苗栗縣長鍾東錦（右6）及書中記錄的返鄉青年到場參與。（記者張勳騰攝）

苗栗縣《貓裏返青達人誌》新書發表，縣長鍾東錦（右6）等人到場見證。（記者張勳騰攝）

