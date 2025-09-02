為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台北爵士音樂節明登場！讓爵士走進動物園、觀光碼頭 玩遍12行政區

    台北爵士音樂季將在明（3）日起到28日登場，本屆音樂節以「Jazz Everywhere 爵士無所不在」為主題，規劃「巷弄即興台」、「爵士潮現場」與「北流主舞台」3大主軸，讓演出場域遍佈台北12個行政區。（記者孫唯容攝）

    台北爵士音樂季將在明（3）日起到28日登場，本屆音樂節以「Jazz Everywhere 爵士無所不在」為主題，規劃「巷弄即興台」、「爵士潮現場」與「北流主舞台」3大主軸，讓演出場域遍佈台北12個行政區。（記者孫唯容攝）

    2025/09/02 14:10

    〔記者孫唯容／台北報導〕台北爵士音樂季將在明（3）日起到28日登場，本屆音樂節以「Jazz Everywhere 爵士無所不在」為主題，規劃「巷弄即興台」、「爵士潮現場」與「北流主舞台」3大主軸，讓演出場域遍佈台北12個行政區，從戶外音樂節舞台、傳統市場、觀光碼頭，甚至走進台北動物園進行演出，讓市民在日常中處處感受爵士律動。

    台北爵士音樂季從2007年開始辦理，近年展望更加國際，也更深入台北的大街小巷，今年延續辦理「巷弄即興台」計畫，透過Open Call徵選出數組優秀爵士團隊，有不少來自外國的團隊報名，將於台北極具代表性的爵士餐酒館與音樂空間輪番登場，包括全台最老牌的爵士空間Blue Note Taipei台北藍調、如同走入紐約地下現場的Sappho Live Jazz、彷彿穿越至昭和時代的Dixielane迪士巷咖啡，以及西區新興爵士場館ONYX Jazz Club等地。

    「爵士潮現場」將帶領市民深入台北7處蘊含歷史文化與場域風格的空間，透過建築年代與歷史脈絡的考察，精選風格契合的爵士樂團演出，在國立台灣博物館南門館－1915荷造り場，由資深的變形蟲爵士樂團獻上溫柔細膩的爵士情歌（Ballad），喚醒過往的時代記憶；於結合歷史建築與當代藝術的寶藏巖國際藝術村，則邀請融合DJ、舞者與派對文化的爵犬 Joe Trane跨界演出，為古老山城注入迷幻節奏，新富町文化市場則成為街頭與庶民能量的展演場域，由司卡拉OK大樂隊帶來融合Ska與爵士的自由奔放；台北市立動物園內，盜魂紐奧良爵士樂團以嘉年華遊行形式重現紐奧良的街頭盛宴，讓爵士樂從動物園的林蔭中自然流轉等。

    而北流的主舞台將於9月26日至28日，在戶外表演空間隆重登場，集結來自國內外的重量級爵士樂團，節目內容除了有台灣鼓王黃瑞豐帶領的爵士樂團、亞洲流行音樂教父鮑比達展現爵士可能，更有匈牙利Loop Doctors樂團充滿爆發力的音樂張力、Rémi Panossian Trio細膩詮釋的法式鋼琴詩意，以及3天壓軸由台北爵士大樂隊、泰國鋼琴家Denny Euprasert帶領的蘭實爵士大樂團（Rangsit Jazz Orchestra）、日本小號巨擘Eric Miyashiro領班的東京藍調全明星爵士大樂團（Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra）帶來氣勢磅礡的爵士交響對話，將為今年的主舞台劃下絢爛篇章。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播