台北爵士音樂節明登場！讓爵士走進動物園、觀光碼頭 玩遍12行政區

台北爵士音樂季將在明（3）日起到28日登場，本屆音樂節以「Jazz Everywhere 爵士無所不在」為主題，規劃「巷弄即興台」、「爵士潮現場」與「北流主舞台」3大主軸，讓演出場域遍佈台北12個行政區。（記者孫唯容攝）

2025/09/02 14:10

〔記者孫唯容／台北報導〕台北爵士音樂季將在明（3）日起到28日登場，本屆音樂節以「Jazz Everywhere 爵士無所不在」為主題，規劃「巷弄即興台」、「爵士潮現場」與「北流主舞台」3大主軸，讓演出場域遍佈台北12個行政區，從戶外音樂節舞台、傳統市場、觀光碼頭，甚至走進台北動物園進行演出，讓市民在日常中處處感受爵士律動。

台北爵士音樂季從2007年開始辦理，近年展望更加國際，也更深入台北的大街小巷，今年延續辦理「巷弄即興台」計畫，透過Open Call徵選出數組優秀爵士團隊，有不少來自外國的團隊報名，將於台北極具代表性的爵士餐酒館與音樂空間輪番登場，包括全台最老牌的爵士空間Blue Note Taipei台北藍調、如同走入紐約地下現場的Sappho Live Jazz、彷彿穿越至昭和時代的Dixielane迪士巷咖啡，以及西區新興爵士場館ONYX Jazz Club等地。

請繼續往下閱讀...

「爵士潮現場」將帶領市民深入台北7處蘊含歷史文化與場域風格的空間，透過建築年代與歷史脈絡的考察，精選風格契合的爵士樂團演出，在國立台灣博物館南門館－1915荷造り場，由資深的變形蟲爵士樂團獻上溫柔細膩的爵士情歌（Ballad），喚醒過往的時代記憶；於結合歷史建築與當代藝術的寶藏巖國際藝術村，則邀請融合DJ、舞者與派對文化的爵犬 Joe Trane跨界演出，為古老山城注入迷幻節奏，新富町文化市場則成為街頭與庶民能量的展演場域，由司卡拉OK大樂隊帶來融合Ska與爵士的自由奔放；台北市立動物園內，盜魂紐奧良爵士樂團以嘉年華遊行形式重現紐奧良的街頭盛宴，讓爵士樂從動物園的林蔭中自然流轉等。

而北流的主舞台將於9月26日至28日，在戶外表演空間隆重登場，集結來自國內外的重量級爵士樂團，節目內容除了有台灣鼓王黃瑞豐帶領的爵士樂團、亞洲流行音樂教父鮑比達展現爵士可能，更有匈牙利Loop Doctors樂團充滿爆發力的音樂張力、Rémi Panossian Trio細膩詮釋的法式鋼琴詩意，以及3天壓軸由台北爵士大樂隊、泰國鋼琴家Denny Euprasert帶領的蘭實爵士大樂團（Rangsit Jazz Orchestra）、日本小號巨擘Eric Miyashiro領班的東京藍調全明星爵士大樂團（Blue Note Tokyo All-Star Jazz Orchestra）帶來氣勢磅礡的爵士交響對話，將為今年的主舞台劃下絢爛篇章。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法