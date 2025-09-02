為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南市農漁產東京食品展熱銷 創歷年最佳

    南市農漁特產上半年海外熱銷，東京食品展更突破4.2億元，刷新歷史紀錄。（記者王涵平攝）

    南市農漁特產上半年海外熱銷，東京食品展更突破4.2億元，刷新歷史紀錄。（記者王涵平攝）

    2025/09/02 13:06

    〔記者王涵平／台南報導〕南市農漁特產上半年海外熱銷，東京食品展更突破4.2億元，刷新歷史紀錄，台南市長黃偉哲表示，盼台南品牌長期站穩國際舞台。

    台南市府今日舉辦農漁特產上半年海外拓銷成果發表，共辦理18場海外行銷活動，利用試吃體驗成功讓國外消費者愛上台南美食風味，包括新加坡食品展創造3億元效益、韓國食品展促成近2億元。黃偉哲表示，海外拓銷成果再次證明台南農產兼具品質與風味，能在國際市場脫穎而出。

    黃偉哲特別感謝農漁民的辛苦，讓「台南品牌」在國際間屹立不搖，例如，銷往日本的台灣米由去年2400噸增加至3000頓，其中以台南占大宗，台灣鯛雖面臨美國關稅的阻礙，卻也成功開拓日韓及東南亞市場，豬肉也有望加入外銷的行列，台灣有許多加工廠已獲得國際認證，期許台南也能盡快擁有自己的加工廠，推廣台南優質的肉品。

    農業局長李芳林表示，本次上半年透過食品展、通路合作與多元推廣活動，東京國際食品展創造預期效益高達4.2億元、鮮果及加工果訂單突破6000公噸，創下歷年最佳紀錄。特別是楠西蜜棗，經低溫檢疫後直送日本仍保持鮮甜，並透過自然屋物產株式会社於東京食品展期間成功進入日本全國Costco量販店上架。

    新加坡國際食品展創造預期效益高達3億元、其中鮮果訂單超過500公噸。展後台南金鑽及芒果鳳梨，週週以貨櫃出口至新加坡，顯見台南鳳梨於新加坡當地擁有超高人氣。

    南市農漁特產上半年海外熱銷，東京食品展更突破4.2億元，刷新歷史紀錄，台南市長黃偉哲表示，盼台南品牌長期站穩國際舞台。（記者王涵平攝）

    南市農漁特產上半年海外熱銷，東京食品展更突破4.2億元，刷新歷史紀錄，台南市長黃偉哲表示，盼台南品牌長期站穩國際舞台。（記者王涵平攝）

    南市農漁特產上半年海外熱銷。（記者王涵平攝）

    南市農漁特產上半年海外熱銷。（記者王涵平攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播