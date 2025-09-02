南市農漁產東京食品展熱銷 創歷年最佳

南市農漁特產上半年海外熱銷，東京食品展更突破4.2億元，刷新歷史紀錄。（記者王涵平攝）

2025/09/02 13:06

〔記者王涵平／台南報導〕南市農漁特產上半年海外熱銷，東京食品展更突破4.2億元，刷新歷史紀錄，台南市長黃偉哲表示，盼台南品牌長期站穩國際舞台。

台南市府今日舉辦農漁特產上半年海外拓銷成果發表，共辦理18場海外行銷活動，利用試吃體驗成功讓國外消費者愛上台南美食風味，包括新加坡食品展創造3億元效益、韓國食品展促成近2億元。黃偉哲表示，海外拓銷成果再次證明台南農產兼具品質與風味，能在國際市場脫穎而出。

黃偉哲特別感謝農漁民的辛苦，讓「台南品牌」在國際間屹立不搖，例如，銷往日本的台灣米由去年2400噸增加至3000頓，其中以台南占大宗，台灣鯛雖面臨美國關稅的阻礙，卻也成功開拓日韓及東南亞市場，豬肉也有望加入外銷的行列，台灣有許多加工廠已獲得國際認證，期許台南也能盡快擁有自己的加工廠，推廣台南優質的肉品。

農業局長李芳林表示，本次上半年透過食品展、通路合作與多元推廣活動，東京國際食品展創造預期效益高達4.2億元、鮮果及加工果訂單突破6000公噸，創下歷年最佳紀錄。特別是楠西蜜棗，經低溫檢疫後直送日本仍保持鮮甜，並透過自然屋物產株式会社於東京食品展期間成功進入日本全國Costco量販店上架。

新加坡國際食品展創造預期效益高達3億元、其中鮮果訂單超過500公噸。展後台南金鑽及芒果鳳梨，週週以貨櫃出口至新加坡，顯見台南鳳梨於新加坡當地擁有超高人氣。

南市農漁特產上半年海外熱銷。（記者王涵平攝）

