香山休閒運動館地板濕滑害童跌倒 議員林盈徹籲竹市府改善

新竹市香山綜合運動休閒館試營運，但沐浴間的地板濕滑已害童跌倒 ，市議員林盈徹籲市府趕緊改善，且體適能也應加裝軟地墊。（記者洪美秀攝）

2025/09/02 13:27

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市香山居民期待多年的香山綜合休閒運動館，8月26日起展開為期15天的試營運，市議員林盈徹說，經團隊及市民體驗後，發現運動館仍有許多安全與便利性問題待改善，像是淋浴間地板濕滑已造成孩童跌倒外，重訓室未設軟地墊，也不符標準，籲市府加強改善，提供市民更好的體驗與休閒運動環境。

市府教育處表示，香山綜合休閒運動館免費試營運，目的即進行營運測試，有關沐浴間走道濕滑部分，營運廠商已預訂防滑墊，在正式營運前會增加臨時替代型防滑墊，並加強工作人員地板清潔，現場也會公告「地板濕滑請勿奔跑」等告示加強宣導。另館內的重訓室目前已全室採用PVC運動地墊，啞鈴區並設置加強型運動地墊，以保護使用者安全。對民眾的意見會虛心接受，並納入改善規劃。

林盈徹說，他與團隊前往體驗時，就聽見民眾反映淋浴間地板濕滑，甚至已發生孩童滑倒的意外。且在Google評論中，也有不少批評聲音，擔憂若缺乏防滑設施，恐對長者與孩童造成安全疑慮。建議館方盡快在淋浴間增設防滑措施，以避免憾事再度發生；至於日前缺乏的置物櫃，廠商已改善設置。另館內重訓室地面目前並未鋪設軟墊。軟墊除能提供緩衝，更能降低滑倒風險，若未完善規劃，恐增加運動傷害疑慮。

他說，東區新科運動中心與北區竹光運動中心都設有軟墊，顯示香山館仍有改善空間，而香山綜合休閒運動館的啟用是地方居民多年的期待，籲市府把安全性放在首位，提供居民好的運動環境。

