18年來首度融入糕餅烘培 台南開發黃金蕎麥蛋黃酥

台南知名的黃金蕎麥，首度結合烘培，推出蕎麥蛋黃酥，風味獨特，號稱國內唯一。（記者吳俊鋒攝）

2025/09/02 13:05

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南知名產業之一的玉井黃金蕎麥，不斷推陳出新，18年來首度與糕餅烘培連結，成功研製蕎麥蛋黃酥，風味獨特，今天正式發表，台南市長黃偉哲協助推廣，希望在地好物能夠行銷全球。

台灣黃金蕎麥生產合作社開發一系列的烘培糕點，包含黃金蕎麥蛋黃酥、黃金蕎麥竹炭鳳梨酥，以及黃金蕎麥金薯栗子餅，還有黃金蕎麥夏威夷豆塔等，以全新口味，搶攻中秋節伴手禮市場，今天的新品發表會在玉井黃金蕎麥探索館登場

請繼續往下閱讀...

黃偉哲表示，黃金蕎麥在新加坡食品展大放異彩，深受國際歡迎，堪稱台灣之光，且成功帶動農民收益，值得推廣。農糧署南區分署長賴明陽提到，蕎麥在栽培管理上頗為省工，且90天收成，適合與水稻輪作，再藉由穩定的收購價格，提高種植意願，台南今年的面積已達750公頃。玉井黃金蕎麥發揮無限創意，不斷地多元加工，獲獎無數，已成為國產雜糧的新亮點。

立委郭國文稱讚蕎麥生產合作社團隊的用心研發，為本土農業開創無限商機，猶如「賣出黃金、賺回鑽石」。蕎麥合作社由農糧署輔導，擔任理事主席的林家寶指出與農民的互動，重視的是長久經營，而非短暫買賣，會持續投入心血，結合市場進行契作、開發、行銷等工作，建立黃金蕎麥的優質品牌。

台南知名的黃金蕎麥，首度結合烘培，推出系列的美味糕餅，搶攻中秋節伴手禮市場。（記者吳俊鋒攝）

台南知名的黃金蕎麥，首度結合烘培，推出蕎麥竹炭鳳梨酥。（記者吳俊鋒攝）

台南知名的黃金蕎麥，首度結合烘培，推出系列的美味糕餅，正式發表。（記者吳俊鋒攝）

台南知名的黃金蕎麥，首度結合烘培，推出系列的美味糕餅，搶攻中秋節伴手禮市場。（記者吳俊鋒攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法