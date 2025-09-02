為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    海洋復育守護藍色國土！ 墾丁國家公園攜手企業簽署MOU

    內政部國家公園署墾丁國家公園管理處與明台產物保險股份有限公司簽署「墾丁國家公園海洋生態復育」合作備忘錄。（記者黃宜靜攝）

    內政部國家公園署墾丁國家公園管理處與明台產物保險股份有限公司簽署「墾丁國家公園海洋生態復育」合作備忘錄。（記者黃宜靜攝）

    2025/09/02 13:01

    〔記者黃宜靜／台北報導〕全球氣候變遷，影響海洋生態，內政部國家公園署墾丁國家公園管理處與明台產物保險股份有限公司今（2）日簽署「墾丁國家公園海洋生態復育」合作備忘錄，將推動珊瑚復育與海草復育等保育行動，共同守護藍色國土，為台灣海洋生態保育翻開嶄新篇章。

    今（2）日於國家公園署舉辦「墾丁國家公園海洋生態復育」合作備忘錄簽署儀式，內政部國家公園署署長王成機、墾丁國家公園管理處長陳乾隆、明台產物保險股份有限公司代理總經理唐世澤等人出席。

    王成機表示，珊瑚礁生態系是海洋中生產力最高、生物量最豐富的系統，但卻極為脆弱，經墾管處近40年科學監測與調查顯示，墾丁海域珊瑚群聚對熱浪、颱風、強降雨等擾動高度敏感，加上人為破壞，使其白化死亡，改變底棲生物組成與整體生態結構，因此透過與明台產險合作，導入民間資源與力量，推動復育與保育示範，成為保護自然與氣候調適的重要實踐。

    陳乾隆指出，墾丁國家公園是台灣首座國家公園，擁有相當豐富的海陸域資源，孕育棲息著非常多樣熱帶、亞熱帶的物種，也是全球珊瑚礁生態系的熱點，具備相當豐富的海洋生物多樣性，然因全球暖化、人為干預，使珊瑚跟海草受到相當嚴重衝擊，因此海洋復育刻不容緩，因此將積極面對，打造永續海洋願景。

    唐世澤表示，明台產險在2024年與台江公園簽訂「黑面琵鷺棲地治理」合作備忘錄，今年更進一步獲得機會，參加墾丁國家公園珊瑚礁和海草床復育，維護海洋生物多樣性，盼透過綠色韌性，實現永續發展。

    王成機強調，此場儀式為海洋保育樹立新的合作典範，更象徵台灣在永續發展道路上的堅定步伐。保育行動從此刻出發，邀請更多關注地球未來的力量，一同加入，與國家公園並肩守護這片藍色國土。

    墾丁國家公園管理處長陳乾隆指出，墾丁國家公園擁有相當豐富的海陸域資源，孕育棲息著非常多樣熱帶、亞熱帶的物種，也是全球珊瑚礁生態系的熱點，具豐富海洋生物多樣性。（記者黃宜靜攝）

    墾丁國家公園管理處長陳乾隆指出，墾丁國家公園擁有相當豐富的海陸域資源，孕育棲息著非常多樣熱帶、亞熱帶的物種，也是全球珊瑚礁生態系的熱點，具豐富海洋生物多樣性。（記者黃宜靜攝）

    國家公園署署長王成機表示，珊瑚礁生態系是海洋中生產力最高、生物量最豐富的系統，但卻極為脆弱。（記者黃宜靜攝）

    國家公園署署長王成機表示，珊瑚礁生態系是海洋中生產力最高、生物量最豐富的系統，但卻極為脆弱。（記者黃宜靜攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播