    首頁　>　生活

    彰化正妹誤丟藏7000元褲子 和美清潔隊神救援1小時找到

    彰化縣和美清潔隊幫周女找回藏在褲子口袋的7000元，讓周女大大感謝。（和美清潔隊提供）

    2025/09/02 13:12

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣和美鎮的周姓正妹，因褲子沾到油污在昨天晚間（1日）當作垃圾丟棄，卻忘了褲子口袋還有現金7000元，連忙跑到清潔隊求救。和美清潔隊今天一早出動數十人翻找，花了1個小時找到，讓正妹當場露出笑容，感謝清潔隊的神救援。

    和美清潔隊長葉木樹表示，周女昨晚7點跑到清潔隊，慌張說自己把要丟掉的髒污粉紅色褲子打包在小塑膠袋，再裝入垃圾袋一起交給垃圾車。今天一早，清潔隊動員數十人，把全數垃圾進行地毯式的搜索，眼尖的隊員發現粉紅色褲子，原來是塑膠袋經過垃圾車壓縮已破袋，經周女當場確認無誤，終於在褲子口袋找到現金7000元。

    和美鎮長林庚壬表示，這是1個月內第2次幫民眾找回東西，上次是民眾把20萬支票放到廢棄盒子，誤當作資收物回收。因為回收車的資收物袋子都有依路線編號，只花15分鐘就找回來，這次是把現金放在褲子口袋當垃圾丟，尋找時間比較長，花了1個小時。

    彰化縣和美鎮清潔隊使出全力，倒出全車垃圾，尋找周女丟掉的7000元。（和美鎮公所提供）

    熱門推播